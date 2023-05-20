Geçmeyen hıçkırığı tek seferde bitiriyor! Bu teknik adeta sihir gibi

Çoğu durumda, hıçkırık rahatsız edici olabilir, ancak genellikle zararsızdır ve kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Ancak bazen hıçkırık uzun süre devam edebilir veya şiddetli hale gelebilir. Bu durumda, bazı rahatsızlıkların veya altta yatan sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Uzun süreli veya sürekli hıçkırık (yani 48 saatten daha uzun süren) nadir bir durumdur ve "kronik hıçkırık" olarak adlandırılır. Kronik hıçkırık durumunda, altta yatan bir sağlık sorunu olabilir ve bir doktora danışmanız önemlidir.