Geçmeyen kahve lekesinin çaresi! Meğer çok basitmiş: Bir kaşık...

Günlük hayatın koşturmacası içinde farkında bile olmadan kahve fincanını devirdiğinizde "ne olacak" şimdi diyebilirsiniz… Ve o anda en sevdiğiniz beyaz gömleğin ya da açık renkli pantolonun tam ortasında korkulu bir leke belirir.

Peki bu tür kazalarda paniğe kapılmadan ilk müdahale nasıl yapılmalı? Uzmanlar, mutfağınızda halihazırda bulunan en basit malzemelerden biriyle bu lekeleri önlemenin mümkün olduğunu söylüyor: Tuz!

Özellikle kahve gibi koyu renkli ve çabuk emilen sıvıların kumaşa bulaşması, zamanla kalıcı lekelere yol açabiliyor. Ancak leke henüz tazeyken yapılacak hızlı bir müdahale, bu riskin büyük oranda önüne geçebiliyor. İşte bu noktada devreye giren doğal temizlik tüyosu, hem bütçe dostu hem de oldukça etkili.

NASIL UYGULANIYOR?

Kahve dökülen bölgeye ilk olarak kâğıt havluyla hafifçe bastırarak sıvının fazlası alınmalı. Ardından hiç vakit kaybetmeden lekenin üzerine bol miktarda sofra tuzu serpilmelidir.

Tuz, sıvıyı emerek lekenin kumaşın derinlerine işlemesini engeller. Yaklaşık 10–15 dakika bekledikten sonra bölge hafifçe silinir ve soğuk suyla yıkanır. Sıcak suyun lekeyi sabitleme riski olduğu için özellikle soğuk su tercih edilmelidir.

Bu basit yöntem, hem anında sonuç verir hem de çamaşır makinesine atmadan önce lekeyi büyük oranda ortadan kaldırır. Üstelik kimyasal temizleyicilere gerek kalmaz. Doğal, çevre dostu ve pratik bir çözüm olarak tuz; acil durumlarda dolabınızın en büyük kurtarıcısı olabilir.

Özellikle evde minik çocuklar varsa ya da sık sık misafir ağırlıyorsanız, bu tuz hilesini bir köşeye not etmeniz faydalı olabilir. Uzmanlar, "lekeye anında müdahale edilirse kıyafetin tamamen kurtarılabileceğini" belirtiyor. Yani bir dahaki kazada paniğe kapılmayın; tuzlu çözüm cebinizde olsun!