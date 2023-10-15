Gençliğini topraktan alıyor! "Çocukluğumdan bu yana..."

Hanife Uzunoğlu, büyük emeklerle domates, fasulye, salatalık, biber, patlıcan, ıspanak, marul, pırasa, lahana, maydanoz, tere ve soğan gibi sebzeler ile üzüm, elma, armut, erik, şeftali ve dut gibi meyveler yetiştiren Uzunoğlu, ürünlerini Karabük ve Safranbolu'daki pazarlarda satıyor. Tarımsal üretime katkıda bulunan Uzunoğlu, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA ÇİFTÇİLİK YAPIYORUM"

Hanife Uzunoğlu, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi.

Uzunoğlu, 60 yıldır toprakla uğraştığını belirterek, "Kendi işimi kendim yapıyorum. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Tarım yapmamız lazım. Gençlerin bu işe yönelmesi lazım. Tarım, iş açısından çok iyi. Hem işçi çalıştıracak hem kendisi çalışacak. Tarım genç işi. Genç olacak ki yapacak. Benim gücümün yetmediği işi genç insan rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.