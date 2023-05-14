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Gerçek tereyağı mı tüketiyorsunuz? Anlamanın yolu bu ipucunda: Bıçakla keserken...

Tereyağı, muhteşem pilavlar ve et yemeklerinin vazgeçilmez püf noktası. Fakat en önemli ayrıntı, doğru tereyağını seçebilmek. Birçok süt ürününde katkı maddesi veya sahte ürün kullanımı, kalitesini büyük oranda etkiliyor. Bu nedenle en iyi tereyağını seçmenin püf noktalarını bulmak da önemli bir konu haline geliyor.

Giriş Tarihi: 14.05.2023 10:42
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Gerçek tereyağı mı tüketiyorsunuz? Anlamanın yolu bu ipucunda: Bıçakla keserken...

Doğru tereyağını seçtiğinizde eşsiz bir lezzete ulaşmak da o kadar kolaylaşıyor. Bu nedenle seçiminizi yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç detay bulunuyor. İşte en iyi tereyağını seçmenin sırrı;

ERİMİŞ KISIMLARINA DİKKAT EDİN

Tereyağını ısıya maruz kalmış bölümlerinde ortaya çıkan renk değişimi, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Tereyağının erimiş kısımlarındaki renk daha koyuysa, sahte olması beklenir.

ISISINA GÖRE KESME İŞLEMİNİ KONTROL EDİN

Buzdolabından çıkan tereyağını kesmekte zorlanıyorsanız gerçek, bıçak değdiğinde çatlıyorsa sahtedir.

ODA SICAKLIĞINDAKİ YAPISINA DİKKAT EDİN

Tereyağı; oda sıcaklığında bıraktığınızda yumuşuyorsa gerçek, su gibi eriyorsa sahtedir.

TAVADAKİ ERİME ŞEKLİ ÖNEMLİ

Tavada eritme esnasında köpürme ortaya çıkmıyorsa, tereyağınızın sahte olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle tereyağının köpüğü önemli kalite unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

SUDA ERİME

Tereyağını suya attığınızda tek parça şeklinde eriyorsa, hakiki bir tereyağı tüketiyorsunuz demektir. Bu sayede kullanımınız esnasında şüpheleri kafanızdan silebilirsiniz.

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