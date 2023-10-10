Gıda hijyeni uzmanı anlattı: Bu hata buzdolabının klozetten daha kirli olmasına neden oluyor! Bakterilerin çoğalmasının sebebi…

Bir uzmana göre, belirli bir temizlik rutinini takip etmediğiniz sürece buzdolabınız "kötü bakterilere" ev sahipliği yapabilir.

Evinizdeki bakterilerin üreme alanı olan yerleri düşündüğünüzde, tuvaletlerin en başta geldiğini düşünebilirsiniz.

Ancak gıda hijyeni uzmanları tarafından yürütülen son araştırmalar, buzdolabının klozet kapağından üç kata kadar daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.

Buzdolabının farklı yerlerinden alınan numuneleri analiz eden araştırma ekibi, buzdolabı kapağının en kirli alan olduğunu ve en yüksek düzeyde bakteri barındırdığını buldu.