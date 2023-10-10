Gıda hijyeni uzmanı anlattı: Bu hata buzdolabının klozetten daha kirli olmasına neden oluyor! Bakterilerin çoğalmasının sebebi…

Bir uzmana göre, belirli bir temizlik rutinini takip etmediğiniz sürece buzdolabınız "kötü bakterilere" ev sahipliği yapabilir.
Evinizdeki bakterilerin üreme alanı olan yerleri düşündüğünüzde, tuvaletlerin en başta geldiğini düşünebilirsiniz.
Ancak gıda hijyeni uzmanları tarafından yürütülen son araştırmalar, buzdolabının klozet kapağından üç kata kadar daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.
Buzdolabının farklı yerlerinden alınan numuneleri analiz eden araştırma ekibi, buzdolabı kapağının en kirli alan olduğunu ve en yüksek düzeyde bakteri barındırdığını buldu.
Gıda Hijyeni Uzmanı Natasha Blythe, buzdolabınızın neden bu kadar kirli olabileceğini ve bu konuda ne yapılması gerektiğini paylaştı.
Blythe şunları söyledi: "Öncelikle, düzgün çalışan bir buzdolabı kapısı genellikle buzdolabının en sıcak kısmıdır."
"Genellikle bakteriler daha sıcak sıcaklıklarda gelişip büyürler ve bu nedenle burası mikroplar için mükemmel bir üreme alanıdır."
Ev aletlerinde yüksek düzeyde bakteri saklanmasının bir başka nedeni de gıdaların yanlış saklanması olabilir.
Buzdolabının kapısı genellikle sütlerin konulduğu yerdir ancak bu bölgedeki yüksek sıcaklıklar bakterilerin çoğalmasına ve bozulma olasılığının artmasına neden olur.
Bu nedenle uzman, sütünüzü buzdolabının en soğuk olduğu arka kısmında saklamanızı, meyve suyu, mayonez, ketçap, reçel ve diğer kavanoz veya şişeleri ise ön tarafa taşımanızı önerdi.
Blythe, "Buna ek olarak, konu temizlik olduğunda buzdolabı kapısı bölmeleri gözden kaçırılabilir ve bu da kötü bakterilerin birikmesine katkıda bulunabilir" diye ekledi.
BUZDOLABINI DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN
Buzdolabınızda bu bakterilerin üreme riskini en aza indirmek için Blythe, yılda en az üç kez derinlemesine temizlenmesini önerdi.
"Bunun en iyi zaman, buzdolabınızın neredeyse tamamen boş olduğu anlardır."
Raflar ve çekmeceler de dahil olmak üzere buzdolabınızdaki her şeyi çıkarmalı ve buzdolabının içini sabunlu su solüsyonuyla temizlemelisiniz; çünkü sert kimyasallar buzdolabınızda kalabilir ve buzdolabını yeniden doldurduğunuzda potansiyel olarak taze yiyeceklerinizi kirletebilir.
Blythe şunları ekledi: "Daha önce temizlediğiniz alanları kirletmediğinizden emin olmak için buzdolabınızı yukarıdan aşağıya doğru silin ve temizleyin.
"Her şey temizlendikten sonra, fazla nemi gidermek için tüm yüzeyleri kurutmanız önemlidir."
Blythe ayrıca her şeyin temiz emin olmak için çıkarılan tüm rafların ve çekmecelerin sıcak ve sabunlu suyla yıkanması talimatını verdi.