Göçük altından hem kendini kurtardı hem de komşularını!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilen illerden Hatay'da oturan Kemal Dede, yıkılan binanın enkazında kaldı. Dede ve ailesi, göçük altından kendi imkanlarıyla çıktı. Ailesini memleketi Trabzon’a gönderen Kemal Dede, kendisi ise kurtarma çalışmalarına katılmak için kentte kaldı. İşte haberin detaylarını sizler için derledik...

DHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:42 PAYLAŞ ABONE OL

Hatay'da oturan Kemal Dede kendini, ailesini ve komşularını göçük altından kurtararak, şunları söyledi: "Çocuklarımı memleketim Trabzon'a gönderdim. Ben sokakta kalıyorum. Binadakilerin hangi katta oturduğunu bildiğim için gitmedim, arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyorum. 12 kişiyi sağ olarak çıkardık'' dedi.

Şu an komşularının kurtarılması için çalışmalara katılan Dede, şöyle konuştu:

''4'üncü kattaydım. Çatı katıyla birlikte 7 kat. Ben yatak odasında uyuyordum. 14 yaşındaki ikiz kızlarım ve eşim salonda uyuyordu. Sarsıntıyla uyandım. Hemen salona geçtim. Orada çok arttı şiddeti. Binamız eski olduğu için de yıkılacağını anladık. Deprem hem alttan hem sağdan sola salladığı gibi en son birkaç saniye durdu."