Gören hayran kalıyor! Karadeniz'deki 'Bulut Denizi' kartpostalları aratmıyor

Karadeniz’in yüksek zirveli yaylaları, doğa tutkunlarını büyüleyen muhteşem bir doğa olayıyla yine kendine hayran bırakıyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımında ortaya çıkan 'bulut denizi' manzarası, görenleri adeta başka bir dünyaya götürüyor.

İHA Giriş Tarihi: 03.08.2025 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Karadeniz'in yüksek rakımlı zirvelerinde zaman zaman ortaya çıkan 'bulut denizi', izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Boğaz Yaylası'nda farklı dönemlerde ortaya çıkan bulut denizi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Özellikle sabah erken saatlerde ve gün batımında oluşan bulut deniziyle yaylalar, ziyaretçileri için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Güneş ışınlarının bulut deniziyle buluştuğu anlarda ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık manzaralar sunuyor.