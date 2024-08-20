Gözyaşları neden tuzludur? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Gözyaşlarınızı bazen ne kadar durdurmak isteseniz de durduramayabilirsiniz. Bazen üzüldüğünüzde bazen yoğun rüzgarda gözyaşlarınız ağzınıza doğru akar ve tuzlu tadını alırsınız. Peki bu tuz tadının neden olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Gözlerimiz aslında fark edilmeyecek derecede ince bir gözyaşı sıvısı ile kaplıdır ve göz kapaklarımızı her kırptığımızda gözün yüzeyine yayılır.

Bu noktada her daim gözlerimizde mevcut olan gözyaşlarının adı bazal gözyaşlarıdır.

GÖZYAŞI TÜRLERİ

BAZAL GÖZYAŞLARI

Bazal gözyaşları lipitler, su, musin, immünoglobulinler, sodyum ve potasyum yanında ürat ve askorbat gibi birçok antioksidandan oluşur.

REFLEKS GÖZYAŞLARI

İkinci gözyaşı türü ise dış bir uyarana karşı gelişen refleks gözyaşlarıdır. Yoğun rüzgarların olduğu havalarda, soğan doğradığınız anlarda ortaya çıkan bu gözyaşları rahatsız edici uyaranları temizlemek için ortaya çıkar.

RUHSAL GÖZYAŞLARI

Son gözyaşı türü ise ruhsal gözyaşlarıdır. Yoğun duygular sonucu oluşurlar ve beynin limbik sistemi tarafından kontrol edilirler

GÖZYAŞLARI NEDEN TUZLUDUR?

Gözyaşların %98'i saf sudan %2'si ise tüm kalsiyum, sodyum, potasyum, fosfat gibi maddelerden oluşur.

Gözyaşlarında bulunan bu tuzlar ve iyonlar gözü koruma ve iyileştirme süreçlerinde aktif rol oynarlar.

Gözyaşları tuzludur çünkü vücut farklı sinir hücreleri arasındaki bilgi aktarımı için elektrolitlere ihtiyaç duyar ve bu elektrolitler gözyaşlarının içerisindeki tuzlarda bulunur.

Kısacası gözyaşlarının içerisinde bulunan tuz sağlık için oldukça gereklidir.