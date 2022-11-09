Halılardaki kiri söküp atıyor! Kısa sürede mikropları öldüren mucizevi yöntem…

KARBONAT VE SİRKE Karbonat birçok temizlik işleminde kullanılan bir üründür. Ayrıca temizleme konusunda da oldukça etkilidir. Bu yöntem sayesinde, halılarınız daha parlak ve beyaz olacak. Sirke iyi bir mikropsavar olduğu içinde halınız da oluşan tüm mikropları öldürecek.

HALI TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI NELER? Halıdaki lekeyi çıkarma esnasında bezi çok fazla sürtmek lekenin halıya daha fazla yayılmasına neden olur bu da lekenin çıkmasını zorlaştırır ve sadece bir bölgede değil her bölgeye yayılmış olur. Bunun için çok sürtmeden oval hareketlerle ve bastırarak temizlemelidir.