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Halılardaki tüm lekeleri 15 dakikada çıkarıyor! 3 adımda temizlik rehberi...

Halılar eve sıcak bir ortam sağlarken tozları da topladıkları için eve ek bir yardım sağlıyorlar. Ancak evlerde severek kullanılan bu ürünlerin üzerine sık sık bir şeyler dökülmesi kaçınılmaz bir son. Kazaların adeta mıknatısı olan bu alanları temizlemek ise bir hayli zor olabiliyor. Ancak size önereceğimiz bu yöntemlerle her türlü halıdan her türlü lekeyi çıkarmanız mümkün.

Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:07
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Halılardaki tüm lekeleri 15 dakikada çıkarıyor! 3 adımda temizlik rehberi...

İlk adım, halınızın sentetik mi yoksa doğal elyaftan mı yapıldığını belirlemektir. Ardından, leke türünüz ve halı türünüz için hangi bileşen kombinasyonunun en iyi olduğunu bulmak için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ev yapımı halı temizleyicileri için bu tarifleri aynen uygulayın ve halınız tekrar eski haline kavuşsun.

Kendin Yap Halı Temizleme Çözümleri

Sentetik halıları temizlemek için beyaz bir bezi hazırladığınız halı temizleyicisine batırın ve lekeye uygulayın. Çözeltileri asla doğrudan halının üzerine dökmeyin. Bu doğal elyaf halı temizleme solüsyonlarını ancak sprey şişelerine koyabilir ve lekenin üzerine hafifçe püskürtebilirsiniz.

Deterjan Halı Temizleyici

  • Sentetik halılar için: ¼ çay kaşığı yarı saydam sıvı bulaşık deterjanını bir bardak ılık suya karıştırın.
  • Doğal elyaf halılar için: Bir çay kaşığı yarı saydam sıvı bulaşık deterjanını 1 bardak ılık suya karıştırın.

Sirke Halı Temizleyici

Sentetik halılar için: Bir bardak beyaz sirkeyi iki bardak su ile karıştırın.

Doğal elyaf halılar için: ¼ su bardağı beyaz sirkeyi ¼ su bardağı su ile karıştırın.

Yağ Çözücüyle Halı Temizleyici

Bir yağ çözücü veya aseton içermeyen oje çıkarıcı gibi oje çıkarıcıyı kullanın.

Amonyak Halı Temizleyici

Yalnızca doğal elyaf halılar için : Bir yemek kaşığı temiz ev tipi amonyağı ½ fincan ılık suyla karıştırın.

Halılardan Yiyecek ve İçecek Lekeleri Nasıl Çıkar?

Sentetik elyaf halı ve kilimler

Ketçap, çikolata, kahve, çay, süt, domates sosu, çilek, sert şeker, meyve suyu ve kola lekelerini çıkarmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

  1. Sentetik halılar için ev yapımı deterjan solüsyonuna beyaz bir bezi (veya beyaz bir kağıt havluyu) batırın ve fazlasını sıkın.
  2. Ardından bezi birkaç saniye leke yerine bastırın. 15 dakika bekleyin (lekenin çıkması zaman alır), ardından fazla sıvıyı kuru beyaz bir beze lekeyi emdirin.
  3. Sentetik halılar için bir bezi sirke solüsyonuna batırın ve tekrar tekrar sıkın, ardından bezi birkaç saniye leke yerine bastırın.
  4. 15 dakika daha bekleyin. (Bu önemli bir adımdır, çünkü beyaz sirke halının üzerinde bırakılırsa kiri çekecek olan deterjan kalıntılarını giderir.)
  5. Ilık suya batırılmış bir bezle silerek durulayın. Bir saat veya halı tamamen kuruyana kadar bekleyin.
  6. Ciddi dökülmeler için, 2. adımdan sonra lekenin üzerine yarım santim kalınlığında beyaz kağıt havlu yığını koyun, ardından 15 dakika boyunca üzerine bir ağırlık yerleştirin.
  7. Lekenin solmaya başladığını görürseniz bu adımları tamamen kaybolana kadar tekrarlayın.

Doğal elyaf halı ve kilimler

Ev yapımı halı leke çıkarıcı ile kahve ve çay lekelerini gidermek için aşağıdaki talimatları izleyin:

  1. Doğal elyaf halılar için ev yapımı deterjan solüsyonunu lekeye püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.
  2. Doğal elyaf halılar için lekeye sirke solüsyonu püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.
  3. Doğal elyaf halılar için lekeye deterjan solüsyonu püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.
  4. Lekeye ılık su püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.
  5. Leke çıkana kadar 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Sert şekerleme, çikolata, çilek, meyve suyu, kola ve süt lekeleri için: 1'den 5'e (yukarıdaki) adımları izleyin, ancak 2. adımda sirke solüsyonunu uygulamadan önce, doğal elyaf halılar için lekeye amonyak solüsyonu püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.

Ketçap ve sos lekeleri için: 1'den 5'e kadar (yukarıdaki) adımları uygulayın, ancak 2. adımda sirke yerine amonyak çözeltisini kullanın.

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