Halılardaki tüm lekeleri 15 dakikada çıkarıyor! 3 adımda temizlik rehberi...

İlk adım, halınızın sentetik mi yoksa doğal elyaftan mı yapıldığını belirlemektir. Ardından, leke türünüz ve halı türünüz için hangi bileşen kombinasyonunun en iyi olduğunu bulmak için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ev yapımı halı temizleyicileri için bu tarifleri aynen uygulayın ve halınız tekrar eski haline kavuşsun.
Kendin Yap Halı Temizleme Çözümleri
Sentetik halıları temizlemek için beyaz bir bezi hazırladığınız halı temizleyicisine batırın ve lekeye uygulayın. Çözeltileri asla doğrudan halının üzerine dökmeyin. Bu doğal elyaf halı temizleme solüsyonlarını ancak sprey şişelerine koyabilir ve lekenin üzerine hafifçe püskürtebilirsiniz.
Deterjan Halı Temizleyici
Sirke Halı Temizleyici
Sentetik halılar için: Bir bardak beyaz sirkeyi iki bardak su ile karıştırın.
Doğal elyaf halılar için: ¼ su bardağı beyaz sirkeyi ¼ su bardağı su ile karıştırın.
Yağ Çözücüyle Halı Temizleyici
Bir yağ çözücü veya aseton içermeyen oje çıkarıcı gibi oje çıkarıcıyı kullanın.
Amonyak Halı Temizleyici
Yalnızca doğal elyaf halılar için : Bir yemek kaşığı temiz ev tipi amonyağı ½ fincan ılık suyla karıştırın.
Halılardan Yiyecek ve İçecek Lekeleri Nasıl Çıkar?
Sentetik elyaf halı ve kilimler
Ketçap, çikolata, kahve, çay, süt, domates sosu, çilek, sert şeker, meyve suyu ve kola lekelerini çıkarmak için aşağıdaki talimatları izleyin:
Doğal elyaf halı ve kilimler
Ev yapımı halı leke çıkarıcı ile kahve ve çay lekelerini gidermek için aşağıdaki talimatları izleyin:
Sert şekerleme, çikolata, çilek, meyve suyu, kola ve süt lekeleri için: 1'den 5'e (yukarıdaki) adımları izleyin, ancak 2. adımda sirke solüsyonunu uygulamadan önce, doğal elyaf halılar için lekeye amonyak solüsyonu püskürtün, ardından kuru beyaz bir bezle kurulayın.
Ketçap ve sos lekeleri için: 1'den 5'e kadar (yukarıdaki) adımları uygulayın, ancak 2. adımda sirke yerine amonyak çözeltisini kullanın.