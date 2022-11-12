Halılardaki tüm lekeleri 15 dakikada çıkarıyor! 3 adımda temizlik rehberi...

İlk adım, halınızın sentetik mi yoksa doğal elyaftan mı yapıldığını belirlemektir. Ardından, leke türünüz ve halı türünüz için hangi bileşen kombinasyonunun en iyi olduğunu bulmak için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ev yapımı halı temizleyicileri için bu tarifleri aynen uygulayın ve halınız tekrar eski haline kavuşsun.