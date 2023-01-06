Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Hamilelikte büyüyen burnu durmak bilmedi! "Travma geçirdim burnumu tanıyamıyorum"

Hamilelikte büyüyen burnu durmak bilmedi! "Travma geçirdim burnumu tanıyamıyorum"

Hamilelik sırasında vücutta meydana gelen pek çok değişiklik vardır. Ancak burun büyümesi pek sık bahsedilen bir durum değildir. "Hamilelik burnu" TikTok'ta trend olmaya devam ediyor ve kadınlar, hamilelik sırasında burunlarının nasıl büyüdüğüne dair fotoğrafları ve videoları paylaşmak için uygulamayı kullanıyor. #pregnancynose (#hamilelikburnu) hashtag'indeki 28,7 milyon görüntüleme, oldukça yüksek bir rakam. Peki nedir bu hamilelik burnu?

Giriş Tarihi: 06.01.2023 17:10
ABONE OL
Hamilelikte büyüyen burnu durmak bilmedi! Travma geçirdim burnumu tanıyamıyorum

Anne Kaylyn Hill, 5,4 milyon kez izlenen bir TikTok videosunda, "Hepimiz hamilelikte yaşanan burun büyümesi hakkında konuşmak istiyoruz... Çünkü giderek kötüleşiyor" dedi.

"Annemde de olduğu için genetik olduğunu düşünüyorum ama çok da emin değilim."

Hill, hamileliği sırasında burnunun ne kadar büyüdüğüne dair bir fikir veren bir dizi "önce" ve "sonra" fotoğrafı gösterdi.

TikTok'da içerik üreticisi Savanna Scott Lenfestey, dramatik burun dönüşümünü gösteren kendi videosunda "yepyeni bir insana dönüştüm" diye şaka yaptı. "Tekrar normal halime dönmek için sabırsızlanıyorum."

Başka bir kullanıcı paylaşımı görünce kendi sıkıntılarını paylaştı ve, "Travma geçirdim ve artık burnumu zar zor tanıyorum" dedi.

"BU DURUM OLDUKÇA NORMALDİR"

Tıp uzmanlarına göre, şişmiş bir burun artan östrojenden kaynaklanabilir.

First Cry Pregancy adlı web sitesi, "Burnunuzun büyüdüğünü ve genişlediğini hissediyorsanız, bunun nedeni hormonal değişiklikler olabilir" dedi. "Hamilelikte progesteron ve östrojen hormonu seviyeleri yüksek olduğu için burnunuzda ve vücudunuzun diğer bölgelerinde de şişliklere neden olabilir."

"BİR SÜRE SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEKTİR"

Ancak doğumdan birkaç hafta sonra normal boyutlarına geri dönmelidir.

Florida'da bir kadın doğum uzmanı olan Dr. Christine Greves, "Doğumdan sonraki altı hafta içinde burnun normale dönmesi gerekiyor" dedi. "İnsanlara kendinize fazla yüklenmemelerini ve normale dönmesini beklemelerini söylüyorum. Tek gereken sabredip zamana bırakmalarıdır."

"FARKLI BİR DURUMUN İŞARETİ OLABİLİR"

Diğer uzmanlar, hamile kişilerde ani şişmenin ciddi bir tansiyon durumu olan preeklampsinin bir işareti olabileceğini gibi görme sorunları, sağ karın ağrısı ve ellerde ve yüzde şişlik gibi belirtiler fark etmeleri durumunda tıbbi yardım almaları gerektiğini belirtti.

Videoyu paylaşan Lenfestey ilerleyen günlerde ise takipçilerine burnunun hamilelik öncesi durumuna döndüğünü bildirdi.

Yakın tarihli bir videosunda "Burnum normale döndü" dedi. "Dudaklarım da normale döndü. Her zaman daha dolgun dudaklarım vardı ama yüzüm hemen hemen tamamen normale döndü."

SON DAKİKA SON DAKİKA