Hamilelikte büyüyen burnu durmak bilmedi! "Travma geçirdim burnumu tanıyamıyorum"

Anne Kaylyn Hill, 5,4 milyon kez izlenen bir TikTok videosunda, "Hepimiz hamilelikte yaşanan burun büyümesi hakkında konuşmak istiyoruz... Çünkü giderek kötüleşiyor" dedi.

"Annemde de olduğu için genetik olduğunu düşünüyorum ama çok da emin değilim."

Hill, hamileliği sırasında burnunun ne kadar büyüdüğüne dair bir fikir veren bir dizi "önce" ve "sonra" fotoğrafı gösterdi.