Hamilelikte büyüyen burnu durmak bilmedi! "Travma geçirdim burnumu tanıyamıyorum"

Anne Kaylyn Hill, 5,4 milyon kez izlenen bir TikTok videosunda, "Hepimiz hamilelikte yaşanan burun büyümesi hakkında konuşmak istiyoruz... Çünkü giderek kötüleşiyor" dedi.
"Annemde de olduğu için genetik olduğunu düşünüyorum ama çok da emin değilim."
Hill, hamileliği sırasında burnunun ne kadar büyüdüğüne dair bir fikir veren bir dizi "önce" ve "sonra" fotoğrafı gösterdi.
TikTok'da içerik üreticisi Savanna Scott Lenfestey, dramatik burun dönüşümünü gösteren kendi videosunda "yepyeni bir insana dönüştüm" diye şaka yaptı. "Tekrar normal halime dönmek için sabırsızlanıyorum."
Başka bir kullanıcı paylaşımı görünce kendi sıkıntılarını paylaştı ve, "Travma geçirdim ve artık burnumu zar zor tanıyorum" dedi.
"BU DURUM OLDUKÇA NORMALDİR"
Tıp uzmanlarına göre, şişmiş bir burun artan östrojenden kaynaklanabilir.
First Cry Pregancy adlı web sitesi, "Burnunuzun büyüdüğünü ve genişlediğini hissediyorsanız, bunun nedeni hormonal değişiklikler olabilir" dedi. "Hamilelikte progesteron ve östrojen hormonu seviyeleri yüksek olduğu için burnunuzda ve vücudunuzun diğer bölgelerinde de şişliklere neden olabilir."
"BİR SÜRE SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEKTİR"
Ancak doğumdan birkaç hafta sonra normal boyutlarına geri dönmelidir.
Florida'da bir kadın doğum uzmanı olan Dr. Christine Greves, "Doğumdan sonraki altı hafta içinde burnun normale dönmesi gerekiyor" dedi. "İnsanlara kendinize fazla yüklenmemelerini ve normale dönmesini beklemelerini söylüyorum. Tek gereken sabredip zamana bırakmalarıdır."
"FARKLI BİR DURUMUN İŞARETİ OLABİLİR"
Diğer uzmanlar, hamile kişilerde ani şişmenin ciddi bir tansiyon durumu olan preeklampsinin bir işareti olabileceğini gibi görme sorunları, sağ karın ağrısı ve ellerde ve yüzde şişlik gibi belirtiler fark etmeleri durumunda tıbbi yardım almaları gerektiğini belirtti.
Videoyu paylaşan Lenfestey ilerleyen günlerde ise takipçilerine burnunun hamilelik öncesi durumuna döndüğünü bildirdi.
Yakın tarihli bir videosunda "Burnum normale döndü" dedi. "Dudaklarım da normale döndü. Her zaman daha dolgun dudaklarım vardı ama yüzüm hemen hemen tamamen normale döndü."