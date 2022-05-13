Haşerelerin kökünü kazıyan tek koku! Özellikle hamam böcekleri için etkisi çok büyük

Vücutlarındaki deliklerden nefes alan hamam böcekleri, bu nedenle kafaları olmadan bile bir hafta boyunca hayatta kalabilir! Ayrıca pek çok hastalığın ve bakterinin kaynağı olan bu haşereler, hızlıca çoğalıp bulundukları alanı istila ederler. Daha önce benzer bir durum yaşayan herkesin bileceği gibi, haşerelerden ancak özellikle hamam böceklerinden kurtulmak oldukça zordur.

Hamam böcekleri diğer tüm haşereler gibi nemli ve karanlık ortamları sever. Bu nedenle onları geceleri görmeniz daha olasıdır. Ayrıca banyo ve mutfak gibi suyun bolca kullanıldığı, nemli ortamlarda yaşamaları daha olasıdır. Bu, evin diğer kısımlarında ortaya çıkmayacakları anlamına gelmesede özellikle bu alanlara dikkat etmek önemlidir.

HAMAM BÖCEKLERİNE KESİN ÇÖZÜM KARBONAT VE SOĞAN

Bir adet soğanı rendeleyip 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hamam böceklerinin çıktığı noktaları tespit ederek bu noktalara sürün. Kısa süre içerisinde tüm hamam böceklerinin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Tüm haşerelerin yok olduğundan emin olduktan sonra ise tüm evi baştan sona temizlemeye özen gösterin.