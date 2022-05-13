Haşerelerin kökünü kazıyan tek koku! Özellikle hamam böcekleri için etkisi çok büyük

Vücutlarındaki deliklerden nefes alan hamam böcekleri, bu nedenle kafaları olmadan bile bir hafta boyunca hayatta kalabilir! Ayrıca pek çok hastalığın ve bakterinin kaynağı olan bu haşereler, hızlıca çoğalıp bulundukları alanı istila ederler. Daha önce benzer bir durum yaşayan herkesin bileceği gibi, haşerelerden ancak özellikle hamam böceklerinden kurtulmak oldukça zordur.
Hamam böcekleri diğer tüm haşereler gibi nemli ve karanlık ortamları sever. Bu nedenle onları geceleri görmeniz daha olasıdır. Ayrıca banyo ve mutfak gibi suyun bolca kullanıldığı, nemli ortamlarda yaşamaları daha olasıdır. Bu, evin diğer kısımlarında ortaya çıkmayacakları anlamına gelmesede özellikle bu alanlara dikkat etmek önemlidir.
HAMAM BÖCEKLERİNE KESİN ÇÖZÜM KARBONAT VE SOĞAN
Bir adet soğanı rendeleyip 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hamam böceklerinin çıktığı noktaları tespit ederek bu noktalara sürün. Kısa süre içerisinde tüm hamam böceklerinin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Tüm haşerelerin yok olduğundan emin olduktan sonra ise tüm evi baştan sona temizlemeye özen gösterin.
Hamam böceği gibi haşerelerin nemli ortamlarda çoğaldığını unutmayın. Bu nedenle banyo gibi suyun fazla kullanıldığı alanları sürekli olarak kuru tutmaya dikkat edin. Yoksa tekrar ortaya çıkma ihtimalleri her zaman bulunmaktadır.
BU KOKU TÜM HAMAM BÖCEKLERİNİ KAÇIRACAK
Hamam böceklerini anında kaçıran kokular arasında limon ve defne yaprağı bulunuyor. Haşerelerin dayanamadığı bu kokular sayesinde de kimyasal bir ilaçlamaya gerek duymadan kolayca tüm hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken ilk önce yine diğer yöntemde olduğu gibi hamam böceklerinin çıktığı yerleri saptamak. Sonrasında ise ya limon kabuğunu ya da defne yaprağını bu noktalara bırakabilirsiniz. Kısa zamanda kokuyu alan hamam böcekleri bir daha o noktalara uğramayacağından haşere sorununuz da ortadan kalkacak. Evinizde süregelen bir haşere sorunu varsa bu yöntemi sürekli olarak kullanabilirsiniz.
HAŞERELERDEN KORUNMANIN YOLLARI