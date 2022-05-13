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Haşerelerin kökünü kazıyan tek koku! Özellikle hamam böcekleri için etkisi çok büyük

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerde de yavaş yavaş çıkmaya başlayan hamam böcekleri tam bir baş belası olabiliyor. Gerek duvardaki çatlaklardan gerekse borulardan gelerek evde tam anlamıyla bir istilaya neden olan haşereler, hızla çoğalıyor ve kurtulması oldukça zor canlılar. Önereceğimiz bu yöntem sayesinde ise hem kimyasal maddeler kullanmanıza gerek kalmayacak hem de tüm haşerelerden kolayca kurtulabileceksiniz.

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:14
Haşerelerin kökünü kazıyan tek koku! Özellikle hamam böcekleri için etkisi çok büyük

Vücutlarındaki deliklerden nefes alan hamam böcekleri, bu nedenle kafaları olmadan bile bir hafta boyunca hayatta kalabilir! Ayrıca pek çok hastalığın ve bakterinin kaynağı olan bu haşereler, hızlıca çoğalıp bulundukları alanı istila ederler. Daha önce benzer bir durum yaşayan herkesin bileceği gibi, haşerelerden ancak özellikle hamam böceklerinden kurtulmak oldukça zordur.

Hamam böcekleri diğer tüm haşereler gibi nemli ve karanlık ortamları sever. Bu nedenle onları geceleri görmeniz daha olasıdır. Ayrıca banyo ve mutfak gibi suyun bolca kullanıldığı, nemli ortamlarda yaşamaları daha olasıdır. Bu, evin diğer kısımlarında ortaya çıkmayacakları anlamına gelmesede özellikle bu alanlara dikkat etmek önemlidir.

HAMAM BÖCEKLERİNE KESİN ÇÖZÜM KARBONAT VE SOĞAN

Bir adet soğanı rendeleyip 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hamam böceklerinin çıktığı noktaları tespit ederek bu noktalara sürün. Kısa süre içerisinde tüm hamam böceklerinin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Tüm haşerelerin yok olduğundan emin olduktan sonra ise tüm evi baştan sona temizlemeye özen gösterin.

Hamam böceği gibi haşerelerin nemli ortamlarda çoğaldığını unutmayın. Bu nedenle banyo gibi suyun fazla kullanıldığı alanları sürekli olarak kuru tutmaya dikkat edin. Yoksa tekrar ortaya çıkma ihtimalleri her zaman bulunmaktadır.

BU KOKU TÜM HAMAM BÖCEKLERİNİ KAÇIRACAK

Hamam böceklerini anında kaçıran kokular arasında limon ve defne yaprağı bulunuyor. Haşerelerin dayanamadığı bu kokular sayesinde de kimyasal bir ilaçlamaya gerek duymadan kolayca tüm hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken ilk önce yine diğer yöntemde olduğu gibi hamam böceklerinin çıktığı yerleri saptamak. Sonrasında ise ya limon kabuğunu ya da defne yaprağını bu noktalara bırakabilirsiniz. Kısa zamanda kokuyu alan hamam böcekleri bir daha o noktalara uğramayacağından haşere sorununuz da ortadan kalkacak. Evinizde süregelen bir haşere sorunu varsa bu yöntemi sürekli olarak kullanabilirsiniz.

HAŞERELERDEN KORUNMANIN YOLLARI

  • Mutfak ve banyo gibi alanları devamlı olarak temiz tutmaya özen gösterin. Ayrıca kiler gibi alanlar da hamam böcekleri için ideal bir ortam olacağından düzenli aralıklarla temizlenip havalandırılmalıdır.
  • Evinizde bulunan çatlakları mutlaka kapatmayı ihmal etmeyin.
  • Sıcak ve nemli ortam haşereler için ideal yaşam alanlarıdır. Evinizi mümkün olduğunca serin tutmaya çalışın.
  • Nane ve çay ağacı gibi keskin kokulu uçucu yağlar da haşereleri uzaklaştırmada oldukça etkilidir. Bir sprey şişesinin içerisine 10 damla uçucu yağ ile su koyun ve hamam böceklerinin çıktığı yerlere düzenli aralıklarla sıkın. Bu onlar için caydırıcı bir yöntem olacaktır.
  • Bazı kaynaklar haşerelerin çıktığı alanlara tarçın tozu serpmenin de etkili olduğunu söyler. Dilerseniz bir miktar toz tarçınla haşerelerden kurtulabilirsiniz.
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