Hatay’ın mutfağından sanatına: Çarşılarda yaşayan kültür

Sanatçıların faaliyetlerini kentte sürdürmesi için Kültür ve Sanat Çarşısı'nın hayata geçirildiğini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Kentten ayrılan sanatçılarımızı geri çağırdık, yerel ürünleri pazarlayan insanlarımızı da çarşıya davet ettik. Çarşı, şu anda şehrimizin kültür, sanat ve ticaretine gerçekten önemli şekilde hizmet ediyor. Bu projenin şehrimiz ve moral motivasyon bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çarşımız, projelendirme şekliyle de önemli konserlere ev sahipliği yapmaya başladı. Çok şükür şehrimizdeki insanların o eski güler yüzünü, gözlerindeki ışıltıyı, heyecanını yeniden görmeye başladık."

Masatlı, çarşının yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin örnek alındığını belirterek, "7 restoranımız tüm dünyaya model olan 'sıfır atık' anlayışıyla yapıldı. Deprem zamanında bize konteynerlerle yardımlar gelmişti. Biz de yardımlardan sonra konteynerlere uygun mimari ve giydirme yaparak restoranlar oluşturduk." diye konuştu.

Çarşıda ipek dokumacılığından ahşap işlemeciliğine, heykelden mozaiğe kadar birçok sanatın yaşatıldığını vurgulayan Masatlı, bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.