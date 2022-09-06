Havlu kullanımındaki bu yanlış onları bakteri yuvasına çeviriyor! Havluları ne kadar sıklıkla nasıl yıkamalısınız?

Makinenin içerisine çok fazla şey doldurmaya çalışırsanız, sonunda tüm havlular ıslak, sert ve hepsi bir araya toplanmış bir şekilde yığınla olarak çıkacaktır. Havlularınıza herhangi bir renk veya lif bulaşmasını önlemek için havlularınızı diğer çamaşırlarınızdan ayrı yıkadığınızdan da emin olmanız önerilir.

YUMUŞATICI KULLANIM ORANI

Yumuşatıcılar havluların yumuşaklığını sağlamada önemli bir etken gibi gözükse de aslında durum bunun tam tersidir. Yumuşacık havlulara sahip olmak için havlu kumaşların son durulanmasına bir ölçü yumuşatıcı eklemek mantıklı olabilir ancak yüksek oranda kullanımı havludaki liflerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle çok dikkatli kullanılmalıdır.

Özellikle silikon bazlı yumuşatıcıları kullanmaktan kaçının. Çünkü bunlar suyu iter ve kabarık havluların emiciliğinin azalmasına neden olur.