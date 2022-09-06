Havlu kullanımındaki bu yanlış onları bakteri yuvasına çeviriyor! Havluları ne kadar sıklıkla nasıl yıkamalısınız?

Havluları ne sıklıkla yıkadığınız kadar nasıl yıkadığınız da mikrop oluşumunda ve havluların kullanım süresinde büyük bir önem taşıyor.
HAVLU YIKAMANIN YOLU
Havluları ne kadar sık yıkamanız gerektiği aslında ne sıklıkta duş aldığınıza veya havluları ne kadar sık kullandığınıza bağlıdır. Ancak, bakteri oluşumunu önlemek için ana havlunuzu üç kullanımdan sonra yıkamanız önerilmektedir. Havlunuzu kullanmadığınız zamanlarda ise bir havlu askısında hava almaya bırakmanız gerekir.
El havlunuzu kaç kez yıkamanız gerektiği, evinizde kaç kişinin olduğuna göre değişiklik gösterir, ancak genel olarak temiz kalmalarını sağlamak ve mikropların yayılmasını önlemek için el havlularınızı haftada en az iki kez değiştirip yıkamanızı tavsiye ediliyor.
DOĞRU SICAKLIKTA YIKAYIN
Konu oluşabilecek bakterileri ortadan kaldırmak ve havluları steril hale getirmek olduğunda havluların yıkandığı sıcaklık büyük önem taşımaktadır. Uzmanlar bu noktada en ideal sıcaklığın 40 derece olduğu söylemektedir. Daha yüksek sıcaklıklar ise havluların hızla yıpranmasına neden olabilir.
Arada bir ise havlularınızı 60 derece yıkamak biriken yağların ve oluşabilecek bakterilerin yok olmasını sağlamaktadır. Bu sayede havlularınızı ilk günkü kalitesinde ve yumuşaklığında kullanmaya devam edebilirsiniz.
MAKİNEYİ AŞIRI YÜKLEMEKTEN KAÇININ
Havlularınızı birlikte yıkayabilirsiniz, ancak makineyi aşırı yüklememeye çalışın. Çünkü havlular tamburun içerisinde özellikle ıslandılarına bolca alana ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle durulamalarına ve kabarmalarına yetecek kadar boş bir alan bırakılmalıdır.
Makinenin içerisine çok fazla şey doldurmaya çalışırsanız, sonunda tüm havlular ıslak, sert ve hepsi bir araya toplanmış bir şekilde yığınla olarak çıkacaktır. Havlularınıza herhangi bir renk veya lif bulaşmasını önlemek için havlularınızı diğer çamaşırlarınızdan ayrı yıkadığınızdan da emin olmanız önerilir.
YUMUŞATICI KULLANIM ORANI
Yumuşatıcılar havluların yumuşaklığını sağlamada önemli bir etken gibi gözükse de aslında durum bunun tam tersidir. Yumuşacık havlulara sahip olmak için havlu kumaşların son durulanmasına bir ölçü yumuşatıcı eklemek mantıklı olabilir ancak yüksek oranda kullanımı havludaki liflerin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle çok dikkatli kullanılmalıdır.
Özellikle silikon bazlı yumuşatıcıları kullanmaktan kaçının. Çünkü bunlar suyu iter ve kabarık havluların emiciliğinin azalmasına neden olur.
LEKELERE ANINDA MÜDAHALE EDİN
Konu ister kahve lekesini halıdan çıkarmak, isterseniz havlulardaki güneş kremini çıkarmak olsun hızlı müdahale etmek her zaman daha etkili bir sonuç sağlayacaktır.
Lekeleri verimli bir şekilde çıkarmak için oksijen bazlı leke çıkarıcıların kullanılması yaygın olarak tavsiye edilmektedir. Lekeleri temizlemek için asla çamaşır suyu kullanmayın ve çamaşır suyu lekelerini önlemek adına çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerini farklı bir yerde tutmaya özen gösterin.
TAMAMEN KURUDUKLARINDAN EMİN OLUN
Nemli havlular ne kadar yeni yıkanmış olursa olsun bakteri ve küf oluşumu için ideal bir ortam hazırlar. Bu nedenle havlularınızı yıkadıktan sonra tamamen kuruduklarından emin olmanız önemlidir. Havluları asarak kurutmak her zaman mümkün olmayabilir ancak en ideal kurutma yöntemidir. Havlular kurumak üzereyken kurutucuda birkaç dakika kurutmak ise yumuşaklıklarını en üst düzeye çıkarır.
Havluları kurutmak için kurutucu kullanmak mecburiyetindeyseniz orta ila sıcak arası bir ayar kullanmanız ve dolaba kaldırmadan önce tamamen kuruduklarından emin olmanız önerilir.