Havlularınızı 3 kullanımdan sonra hemen yıkayın! Misler gibi kokutan doğal yöntem…

Çamaşırlarınızı makinede yıkarken bir bardak sirke de kullanabilirsiniz. Sirke kokusundan kurtulmak için ise bu durumda, havluları normal şekilde tekrar yıkayın ve iyice kurutun. Kokulu bir yumuşatıcı, son kokuları da ortadan kaldırabilir ve havlularınıza taze bir koku verebilir.

Küf kokusundan kurtulduktan sonra, diğer çarşaf ve giysilerin yanı sıra havlularınıza da kötü bir koku aktarabilecek diğer alanları da sirkeli su hazırlayarak yıkayabilirsiniz. Fakat sirkeli sudan sonra mutlaka güzelce sabunla yıkayın.

HAVLULAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?

Havlularınızı küf kokmasalar bile, çamaşır deterjanı ile tekrar yıkamadan önce onları sıcak su ve sirke ile yıkamalısınız .Sıklığa gelince, havlularınızı her kullanımdan sonra yıkıyor olabilirsiniz, ancak bu gereğinden fazla olabilir. Havlularınızı üç, hatta dört kez kullandıktan sonra mutlaka yıkanmalı. Fakat yıkadıktan sonra iyice kurumasını sağlayın. Yoksa nemli kaldığında kötü koku oluşumuna neden olur. Kötü kokudan kurtulamıyorsanız veya havlularınızı kullanır kullanmaz koku geri geliyorsa, onları atmanın zamanı gelmiş olabilir.