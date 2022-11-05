Havlularınızı 3 kullanımdan sonra hemen yıkayın! Misler gibi kokutan doğal yöntem…

Havlulardaki kötü koku, genelde nemli kaldığında ya da tamamen ıslak bir şekilde çamaşırlar üst üste asıldığında ortaya çıkar. Peki bu küfe benzeyen kokuyu nasıl ortadan kaldırırız? Gelin birlikte yöntemlerine bir bakalım.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE SORUN OLABİLİR
Çamaşır makineniz de kötü kokmasının bir parçası olabilir. Çok fazla çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı kullanırsanız cihazınızda küf ve küf birikebilir. Aynı sorun, çamaşır makinesindeki su tamamen boşalmıyorsa veya buharlaşabiliyorsa ortaya çıkabilir. Cihazınıza küf ve küf girmişse, yıkamadan çıkan her şey küf kokusuna sahip olabilir.
KÜF KOKUSUNDAN KURTULUN
Havlularınızın kokuya yenik düştüğünü fark ederseniz, tekrar kullanmadan önce mutlaka önlem almanız gerekir. ilk olarak, suyu daha sıcak tarafta kullanırken (temiz ve küf içermeyen) bir çamaşır makinesine atmayı deneyebilirsiniz.
BİR BARDAK SİRKE KULLANIN
Çamaşırlarınızı makinede yıkarken bir bardak sirke de kullanabilirsiniz. Sirke kokusundan kurtulmak için ise bu durumda, havluları normal şekilde tekrar yıkayın ve iyice kurutun. Kokulu bir yumuşatıcı, son kokuları da ortadan kaldırabilir ve havlularınıza taze bir koku verebilir.
SABUN İLE YIKAYIN
Küf kokusundan kurtulduktan sonra, diğer çarşaf ve giysilerin yanı sıra havlularınıza da kötü bir koku aktarabilecek diğer alanları da sirkeli su hazırlayarak yıkayabilirsiniz. Fakat sirkeli sudan sonra mutlaka güzelce sabunla yıkayın.
HAVLULAR NE SIKLIKLA YIKANMALI?
Havlularınızı küf kokmasalar bile, çamaşır deterjanı ile tekrar yıkamadan önce onları sıcak su ve sirke ile yıkamalısınız .Sıklığa gelince, havlularınızı her kullanımdan sonra yıkıyor olabilirsiniz, ancak bu gereğinden fazla olabilir. Havlularınızı üç, hatta dört kez kullandıktan sonra mutlaka yıkanmalı. Fakat yıkadıktan sonra iyice kurumasını sağlayın. Yoksa nemli kaldığında kötü koku oluşumuna neden olur. Kötü kokudan kurtulamıyorsanız veya havlularınızı kullanır kullanmaz koku geri geliyorsa, onları atmanın zamanı gelmiş olabilir.