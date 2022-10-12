Hayatınızı kökten değiştirecek o ipucu! Temizliğe ayırdığınız süre yarı yarıya azalacak

Lekeli kalan inox yüzeyler, lavabodan kötü kokular veya duş başlığındaki kireç… Tüm bunları ortadan kaldırmanızı sağlayacak olan birkaç faydalı ipucu, yaşam alanlarınızda çok daha parlak ve hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Öncelikle hangi noktalarda en iyi temizliği oluşturabileceğinizi tespit etmek için bu tüyolara dikkat edebilirsiniz.

BEYAZ YÜZEYLERDE EN İYİ TEMİZLİK

Boraks ve kabartma tozunu, bir sabunla karıştırmak oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Özellikle birçok zemini temizlemek ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için gerekli tüm detayları sunar. Bu temizleyiciyi hazırlamak için bir kalıp sabunu rendeleyin, kaynamış su içerisine ekleyin ve 2 bardak boraks ve 2 bardak kabartma tozunu ekledikten sonra iyice karıştırın.

Bu karışım soğuduktan sonra istediğiniz çözelti seyrekleğine göre su ekleyin ve temiz şişelerde muhafaza edin. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.