Hayatınızı kökten değiştirecek o ipucu! Temizliğe ayırdığınız süre yarı yarıya azalacak

Lekeli kalan inox yüzeyler, lavabodan kötü kokular veya duş başlığındaki kireç… Tüm bunları ortadan kaldırmanızı sağlayacak olan birkaç faydalı ipucu, yaşam alanlarınızda çok daha parlak ve hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Öncelikle hangi noktalarda en iyi temizliği oluşturabileceğinizi tespit etmek için bu tüyolara dikkat edebilirsiniz.
BEYAZ YÜZEYLERDE EN İYİ TEMİZLİK
Boraks ve kabartma tozunu, bir sabunla karıştırmak oldukça etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Özellikle birçok zemini temizlemek ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için gerekli tüm detayları sunar. Bu temizleyiciyi hazırlamak için bir kalıp sabunu rendeleyin, kaynamış su içerisine ekleyin ve 2 bardak boraks ve 2 bardak kabartma tozunu ekledikten sonra iyice karıştırın.
Bu karışım soğuduktan sonra istediğiniz çözelti seyrekleğine göre su ekleyin ve temiz şişelerde muhafaza edin. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
SU ISITICISINDAKİ BİRİKMİŞ KİRECİ SÖKÜN
Su ısıtıcıları, dakikalar içerisinde sıcak suya sahip olmayı sağlar. Fakat kullanılan süre boyunca kireç birikmesi de oldukça normaldir. Bu kireç birikintisini kolaylıkla çıkarabilmek için bir bardak su ve bir bardak sirkeyi karıştırdıktan sonra birlikte kaynatın. Tekrar kullanmadan önce silmeyi ve durulamayı unutmayın.
VANTİLATÖRLERİ SOKMEDEN TEMİZLEYİN
2 yemek kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı sıvı sabun ve bir fincan sirkeyi sprey şişesine aldıktan sonra iyice karıştırın. Ardından vantilatörün tozlanan bölgelerine, özellikle fan bölümüne sıkmaya devam edin. Üzerine tamamen kapatan bir torba koyun ve 5 dakika bekletin. Böylece tüm kir bu torbaya dolarak etraf kirlenmeden tüm vantilatörü temizleyebileceksiniz.
DUŞ BAŞLIKLARINDAKİ KİRECİ ÇIKARIN
Duş başlıkları, sıklıkla temizlemenin unutulduğu önemli noktalardan biri. Temizlemek için ise pratik bir yöntem bulunuyor. Özellikle suyun çıkış noktalarında biriken kireç, zamanla akışı yavaşlatabilir. Bu nedenle yarım bardak su ve bir bardak sirkeyi karıştırarak duş başlığını bu karışımın içerisinde 1 saat bekletebilirsiniz. Ardından durulayın. Biriken kireçten kolayca kurtulabilirsiniz bu sayede.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KOKULARI YOK EDİN
Çamaşır makineleri, her ne kadar yıkama işleminin gerçekleştiği noktalar olsa da yoğun nem birikimi, kötü kokuların ortaya çıkmasına neden olur. Bunu önlemek için ise yumuşatıcı bölmesine ekleyeceğiniz su ve kabartma tozu ile makineyi çalıştırın. Diğer bir seçenek ise sirke kullanmaktır. 2 bardak yıkayıcıya dökün ve ılık su ile tekrar çalıştırın. Bittiğinde, nemli bir bezle silin. Tüm kokular ortadan kalkacaktır.
ÇÖP KUTULARINDAN GELEN KOKULARINI BİTİRİN
Yumuşatıcı, çamaşırları yıkamaktan daha fazlasını sağlayabilirler. Bir pamuğu yumuşatıcıya batırdıktan sonra biraz bekleyin. Ardından bu sıvıyı tamamen emdikten sonra çöp kutusunun dibine koyun. Böylece çöp kutusundaki kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.
MUTFAK HAVLULARINI VE BEZLERİNİ DEZENFEKTE EDİN
Bir kaba 3 yemek kaşığı sıvı sabun, 3 yemek kaşığı kabartma tozu ve biraz sirke döktükten sonra iyice karıştırın. Mutfak havlularını ve bezlerini iyice ıslatın ve bu karışımda 30 dakika bekletin. Soğuk su ve sabunla durulayın, böylece bu bezlerdeki koku ve yağ birikimi çok daha hızlı çıkacaktır.
HALILARINIZI EN KISA SÜREDE TEMİZLEYİN
Hızlı bir temizlik için ayrılan vakitte halılar genelde es geçilir. Fakat temizlemek istediğiniz halı yüzeyine ince bir tabaka olacak şekilde kabartma tozunu serptikten sonra 10 dakika bekletebilir, ardından tüm kokuları ve tozları gidermek için her zamanki gibi elektrik süpürgesi ile süpürün.
YASTIKLARI HER ZAMAN BEYAZ TUTUN
Yastıklar, zamanla renk değiştirmesi sıklıkla görülen bir durum. Onları çok temiz hale getirecek bembeyaz o tonu tekrar kazanmak için, hidrojen peroksitli limon suyu ekleyebilirsiniz. Böylece bembeyaz renkteki yastıklara tekrar kavuşabilirsiniz.
LAVABODAKİ KÖTÜ KOKULARI BİTİRİN
Lavabodaki kötü kokuları yok etmek için ihtiyaç duyulan her şey, kabartma tozlarında saklı. 2 büyük kaşık kabartma tozunu lavaboya dökün, ardından tüm bu toz bitene kadar yavaş yavaş sıcak su dökmeye devam edin. Koku her gelmeye başladığında bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
ÇELİK YÜZEYLERİ PARLATIN
Inox ve çelik yüzeyler, günlük kullanımda sıklıkla lekelenebilir. Bunları tamamen cihazlarınıza zarar vermeden çıkarmak için lekelere kabartma tozu sürün ve yumuşak bir bez ve süngerle dikkatlice sürün. Tüm lekeleri ortadan kaldırmak için nemli bir bezle silin ve tüm parlaklığı yeniden kazanın.