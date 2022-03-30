Hayatınızı kolaylaştıracak! Eski yastık kılıflarının bu işlevine inanamayacaksınız

Hala iyi durumda olan yastık kılıfları, mükemmel bir kumaş parçasını yeniden kullanmanın en iyi sonuçlarını size sunabilir. Biraz hayal gücü ve yardımcı fikirler ile sizi şaşırtan sonuçlar elde edebilirsiniz.
KEDİ VEYA KÖPEK YATAĞI
Evdeki en yakın arkadaşlarımız olan evcil hayvanlarımız, tüyleri, pençeler ve çiğneme alışkanlıkları nedeniyle yaşam alanlarını hızlıca eskitebilirler. Bir evcil hayvan yatağını kaplamak için eski bir yastık kılıfından yeni bir yatak oluşturmak için elyaf benzeri yeni bir dolgu kullanın. Bir örtü haline getirildiğinde, bir yastık kılıfı temiz bir köpek yatağına kolaylıkla dönüşebilir.
BİRLEŞTİRİN, BÜYÜTÜN VE YER MİNDERİNE DÖNÜŞTÜRÜN
Uzun kenar boyunca birkaç yastık kılıfı dikin ve içerisini elyafla doldurun. Üç veya dört yastık kılıfı kolayca yer minderine veya küçük bir yatağa dönüşür. Misafirler, uyuyanlar ve bir köşede uyuklamayı seven çocuklar için portatif bir okuma köşesine dönüşebilir.
MUTFAK ÖNLÜĞÜ İÇİN EN İYİ ALTERNATİFLERDEN BİRİ
Bir yastık kılıfı, temel olarak, diğer herhangi bir diğer kumaş parçasıyla ikiye katlanabilir. Beğendiğiniz bir kumaş baskısı ile her gün kullanılan ve keyifle kullanılan bir önlüğe kolayca dönüşebilir. Eğlenceli baskılar ve renkler önlüğe kişilik kazandırır. Ek bir kişisel stil dokunuşu için bir cep veya önlük ipleri eklemek için tamamlayıcı kumaş parçaları kullanabilirsiniz.
ÇAMAŞIR TORBASINA DÖNÜŞTÜRÜN
Yeniden kullanım amacına uygun olarak, artık ihtiyaç duyulmayan veya çamaşırları depolayabileyecek bir torbaya dönüştürebilirsiniz. Yastık kılıfları bir çamaşır torbası için ideal boyutlara sahiptir. Üstte katlanmış bir cep (gövde) oluşturun ve içinden bir büzme ipi çekin. Yastık kılıfı büyüklüğünde bir çamaşır torbası, seyahat veya çocuk odası için de oldukça idealdir. Ayrıca, kirlenirse yıkanması kolaydır.
NEVRESİM TAKIMLARINI BİR ARAYA TOPARLA
Her boyuttaki çarşaf, havlu ve nevresim takımı karmaşasına dönüşebilir. Eski bir yastık kılıfı, lastikli çarşaf, düz çarşaf ve iki yastık kılıfı da dahil olmak üzere iyi katlanmış bir çarşaf takımını bir arada tutabilir. Eski yastık kılıfı bunları bir arada tutarak hem düzenli durmasını sağlar hem de çamaşır dolabında istiflemeyi kolaylaştırır.