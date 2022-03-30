Hayatınızı kolaylaştıracak! Eski yastık kılıflarının bu işlevine inanamayacaksınız

MUTFAK ÖNLÜĞÜ İÇİN EN İYİ ALTERNATİFLERDEN BİRİ

Bir yastık kılıfı, temel olarak, diğer herhangi bir diğer kumaş parçasıyla ikiye katlanabilir. Beğendiğiniz bir kumaş baskısı ile her gün kullanılan ve keyifle kullanılan bir önlüğe kolayca dönüşebilir. Eğlenceli baskılar ve renkler önlüğe kişilik kazandırır. Ek bir kişisel stil dokunuşu için bir cep veya önlük ipleri eklemek için tamamlayıcı kumaş parçaları kullanabilirsiniz.

ÇAMAŞIR TORBASINA DÖNÜŞTÜRÜN

Yeniden kullanım amacına uygun olarak, artık ihtiyaç duyulmayan veya çamaşırları depolayabileyecek bir torbaya dönüştürebilirsiniz. Yastık kılıfları bir çamaşır torbası için ideal boyutlara sahiptir. Üstte katlanmış bir cep (gövde) oluşturun ve içinden bir büzme ipi çekin. Yastık kılıfı büyüklüğünde bir çamaşır torbası, seyahat veya çocuk odası için de oldukça idealdir. Ayrıca, kirlenirse yıkanması kolaydır.