Hem duygulandırdı hem de yüzleri güldürdü: "Engelli olmam, insanlara yardıma engel değil"

Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi öğrendikten 2 ay sonra katıldığı organizasyonda Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi, 2014'te milli takım kampına davet edildi. Başarısıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Yurtkölesi, aynı yıl Brezilya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın, kelebek 50 metrede bronz madalya kazandı.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜ



Bedensel engelli birey olarak sporla yaşama tutunan Sefa Yurtkölesi, ulusal müsabakalarda da derece elde etti. Başarısıyla ailesinin gururu olan Yurtkölesi, pandemi sürecinde sportif organizasyonların gerçekleştirilmemesi ve kanser rahatsızlığı olan babasını kaybetmenin üzüntüsüyle spora ara vermek zorunda kaldı.