Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesinin kapağını hemen açmak buna neden oluyormuş…

Bulaşık makinesi günlük hayatımızı kolaylaştıran ve bizlere yardımcı olan bir beyaz eşyadır. Genellikle bittiğinde ses çıkarabilir ya da uyarı ışığını yakabilir. Bizler ise bulaşık makinesinin bittiğini anladığımızda kapağını açıp bir süre soğumasını bekliyoruz ancak, makine bittiğinde direkt kapağını açtığınızda bulaşıklar elinize nemli bir şekilde gelebilir. Peki, bulaşıkların kuruması için doğru olan yöntem nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Bulaşık makinesinin kullanımı bazı durumlarda karmaşık olabilir ancak sizler için derlemiş olduğumuz ipucu sayesinde kapağı ne zaman açmanız gerektiğine dair endişeleriniz son bulacak.

BULAŞIK MAKİNESİNİN KAPAĞI HEMEN AÇILIRSA NE OLUR? Birçok kişi bulaşık makinesi bittiğinde hemen kapağı açar ve bir süre soğumasını bekleyip o şekilde kurumaya bırakır. Bu iyi bir çözüm olarak görülse de aslında doğru değildir. Peki neden?