Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesinin kapağını hemen açmak buna neden oluyormuş…

Bulaşık makinesinin kullanımı bazı durumlarda karmaşık olabilir ancak sizler için derlemiş olduğumuz ipucu sayesinde kapağı ne zaman açmanız gerektiğine dair endişeleriniz son bulacak.
BULAŞIK MAKİNESİNİN KAPAĞI HEMEN AÇILIRSA NE OLUR?
Birçok kişi bulaşık makinesi bittiğinde hemen kapağı açar ve bir süre soğumasını bekleyip o şekilde kurumaya bırakır. Bu iyi bir çözüm olarak görülse de aslında doğru değildir. Peki neden?
TEZGAHA VE MUTFAK DOLAPLARINA ZARAR VEREBİLİR
Bulaşık makinesinin çalışması bittiğinde kapağı hemen açmak zaman içerisinde tezgaha ve mutfak dolaplarınıza zarar verebilir.
Kirli bulaşıkların temizlenmesine yardımcı olmak için makineye sıcak su pompalanır ve bu da makinenin iç kısmının sıcak olması anlamına gelir. Bulaşık makinesi çalışmayı durduğunda kapağı hemen açarsanız içerisindeki buhar yükselir ve mutfağınıza yayılır. Bunu sürekli yapmak ise tezgaha ve dolaplara zarar verebilir.
BULAŞIKLAR DAHA YAVAŞ KURUR
Bulaşık makinesi bittiğinde kapağı hemen açmamak bir süre kapalı tutmak bulaşıkların daha hızlı kurumasını sağlar.
Kapak kapalı olduğunda sıcaklık makinenin içerisinde kalır ve bulaşıkların kurumasını hızlandırır. Ancak, sizler kapağı hemen açarsanız bulaşık makinesinin içinde sıcak hava dışarı çıkar ve bulaşıklarınız daha yavaş kurur.
PEKİ, BULAŞIK MAKİNESİNİN KAPAĞINI AÇMAK İÇİN NE KADAR BEKLEMELİYİZ?
Bulaşık makinesinin bittikten sonra 15-30 dakika arası kapağının kapalı olması önerilir.
30 dakikadan daha uzun süre kapağın kapalı kalması önerilmez çünkü bu durum sonucu bulaşıklarınızda yoğuşma meydana gelebilir.