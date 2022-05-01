Hepimizin mutfağında: Bir şişesi yetiyor! Temizlikten cilt bakımına her sorunun tek çözümü

Hem doğal hem de kolay ulaşılabilir olması, sirkeyi vazgeçilmez mutfak ürünlerinden biri yapıyor. Peki sirke ile neler yapılabilir? İşte inanamayacağınız o etkiler…
KAHVE MAKİNELERİNİ TEMİZLEME
Kahve makineleri, en fazla bakteri toplayan alanlardan biri. Sürekli temiz tutmak için ise geliştirdiğiniz fikirler arasında sirke ilk sırayı alacak. Yarı yarıya su veya beyaz sirke ile hatırlayacağımız temizleme solüsyon, en etkili sonuçları sunar.
Bu karışım, sert su mineral birikimine duyarlı olan makineyi kireçten tamamen kurtarabilir. Bu sayede her daim en taze kahveyi en temiz makinelerde demleyebilirsiniz.
HALI TEMİZLEME
Temizlik uzmanları, bir halı yıkama makinesi ile yapılan temizlik esnasında yarı yarıya sıcak su ile karıştırılan sirkeyi kullanabiliyor. Bu sayede halıdaki bakteri, mite gibi kalıntıları ortadan kaldırabilir. Halının üzerinde lekeler oluştuysa, biraz sirke dökebilir, üzerine kabartma tozu serperek lekenin halı dokusundan çıkmasını sağlayabilirsiniz.
TUVALET TEMİZLİĞİ
Beyaz sirke, tuvalet temizliği konusunda en etkili ürünlerinden biri. ½ fincan beyaz sirkeyi, klozete döktükten sonra bir saat bekleyin. Ardından bir fırça ile iyice ovaladıktan sonra sifonu çekin. Tertemiz bir tuvalete kavuşmak, yaklaşık birkaç dakikanızı alacak.
ÇIKARTMA VE ETİKET LEKELERİNİ ÇIKARIN
Sirke, birçok ürünün üzerindeki yapışkan etiketleri, yüzeyde kalan çıkartma lekelerini ortadan kaldırmanın en iyi yöntemlerinden biri. Bu lekelerin yüzeyini beyaz sirke ile hafifçe silin, ardından beş dakika bekleyin. Bekleme süresi dolduktan sonra fazlalığı silin.
DUŞ TEMİZLİĞİ
Gider, duşakabin veya başlıklar… Tüm banyoyu sirke ile temizleyebilirsiniz. Kabartma tozunu biraz sirke ile karıştırdıktan temizlemek istediğiniz bölgelere uygulayın. Sabun ve kireç lekelerini anında çıkarabilirsiniz.
CİLT TEMİZLİĞİ
Elma sirkesi en iyi gözenek temizleyicilerden biri. Üstelik tamamen doğal olmasının yanı sıra cildinizi temizlerken gözeneklerinizin de küçülmesini sağlar. Böylece elma sirkesi ile hazırlayacağınız bir tonik solüsyonu, tüm cilt sorunlarınız için en doğal çözüm olabilir.
EN İYİ KOKU GİDERİCİ
Soğan, balık veya diğer koku yapan yemek yaptığınızda elinizde kalan kokuları ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz ürün oldukça basit: Beyaz sirke. Elinizi beyaz sirkeyle yıkayarak tüm sorunu çözebilirsiniz. Aynı yöntemi, koku kalmış olan kaplarda da deneyebilirsiniz. Ayrıca bir kaba sirke koyarak bir odaya veya buzdolabına koyduğunuzda, ortamdaki kötü kokuları yok edebilirsiniz.
ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLEME
Bulaşık ve çamaşır makinesini temizlemek için sirke kullanılmasını öneren uzmanlar, sirkenin çamaşır makinesinin içerisinde de önemli bir temizlik görevi gördüğünü belirtiyor. Kullanma yöntemlerinden biri; deterjan çekmecesine veya tambura yarım bardak sirke ve yarım bardak su koyup normal ayarda çalıştırın. Bittiğinde aynı zamanda sirkeli suyla lastik bölümlerini de yıkayabilirsiniz. Makinenin yeterince hava alabilmesi için birkaç saat açık tutun.
TÜM YÜZEYLERDE DOĞAL PARLAKLIK
Uzmanlar, küvetler, fayanslar, laminant ve tezgahlarda sirke tamamen doğal bir parlaklık sunar. Tamamen eşsiz bir temizlik için sirke, kabartma tozu ve uçucu tür bi yağı birleştirerek çok amaçlı bir karışım hazırlayabilirsiniz. Ayrıca sirke, su ve bir tür uçucu yağı da bir sprey şişesinde birleştirerek birçok alanı temizleyebilirsiniz.