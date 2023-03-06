Her bir mektup yürekleri ısıtıyor! Mehmetçik abilerine teşekkür eden depremzede çocuklar

MSB, sosyal medya hesabından, "Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları." notuyla çocukların duygu dolu resimlerini ve mektuplarını paylaştı.

Depremzede çocuklar da çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.

Asker ve çocuk çizili bir resimde, "Canım abim Yunus abiye. Seni Seviyorum Yunus abi. Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim." ifadesi yer aldı.

Başka bir öğrenci de "Asker abi sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, sen iyi bir adamsın. Asker abi bana iyi davrandığın için teşekkürler." cümlelerini yazdı.