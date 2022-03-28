Her iftarda en lezzetlisini yiyeceksiniz! Hurma seçmenin püf noktaları

Hurma, birçok faydasının yanı sıra en sağlıklı atıştırmalıklardan biri olarak öne çıkıyor. İftarınızı hurmayla açmak ise aç kaldığınız süre boyunca düşen kan şekerinizi dengelerken, aniden çok fazla yemek yemenizi de engelliyor. Bu sayede kalori kontrolünü sağlayarak Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin de önünü açıyor. İşte hurma alırken dikkat etmeniz gerekenler…
SAP KISMINA DİKKAT
Sap kısmı yerinde olmayanları değil, hala sapı üzerinde olan hurmaları seçmeniz, daha doğrudur. Sapı olmayan hurmalarda hızlı bir kuruma gözlenebilirken aynı zamanda böceklenme, kurtlanma gibi sorunlara da daha çabuk maruz kalır.
DIŞ YÜZEYİ PARLAK MI?
Hurma satın alırken daha çekici görünmesi için kullanılan glikoz şurubu, cam gibi bir görünüm ve yapış yapış bir dokunma hissi verir. Bu tip hurmalar, genellikle ucuz ve tatsız olanlardır. Glikoz şurubu eklenerek tatlanması ve görünümünün iyileştirilmesi hedeflenir. Lif oranı da bu hurmalarda oldukça azdır.
BAYAT MI TAZE Mİ?
Hurmayı açtığınızda içinin çok koyu renkte olduğunu gördüyseniz, bu bayat olduğu anlamına gelebilir. Bu nedenle içi açıldığında daha açık renkte olanları tercih ederek en tazesini seçebilirsiniz.
DIŞ KABUĞUNDAKİ BEYAZ NOKTALAR…
Hurmanın dış kabuğunda bulunan beyazlıklar, genellikle küf riski ile karıştırılsa da aslında şekerlenmenin bir belirtisidir. Bu nedenle kendi şekerinin dış yüzeyine vurması ile oluşan bu hurmalar, tüketilebilirdir ve risk taşımazlar.
EVDEKİ HURMALARI GÜVENLİ HALE GETİRİN
Öncelikle yıkadıktan sonra hurmaları ılıtılmış (yaklaşık 60 derecelik) bir fırında yaklaşık iki saat bekletin. Böylece hurmalarınızı tüketmek için güvenli hale getirebilirsiniz. Bu sayede endişe duyduğunuz bakteri gibi zararlı içerikleri hurmalardan uzaklaştırabilirsiniz.
MUHAFAZA EDERKEN…
Hurmaları, havası alınmış kaplarda uzun süre saklayabilirsiniz. Önemli olan oda sıcaklığında ve havayla temas etmeyen bir şekilde bir arada tutulmasıdır.
HANGİ HURMA SEÇİLMELİ?
Hurmanın birçok türünün bulunması, seçim yaparken zorlanmalara neden olabilir. Bu türler arasında en çok tercih edilenler; Mebrum Medine ve Medjoal hurmalardıır. Lifçe zengin olan Medine hurması, daha lezzetli olarak bilinir. Acve ve Mebrum Medine hurmaları ise tarım ilacı kalıntısı yönünden en düşük riske sahiptir. Ayrıca Sugay, Safavi, Berni ve Hudri adı verilen hurma seçenekleri ise glikoz şurubu içermez. Tatlılık düzeyleri iyi olan bu hurmalar, sıklıkla tüketilebilir.