Her iftarda en lezzetlisini yiyeceksiniz! Hurma seçmenin püf noktaları

Hurma, birçok faydasının yanı sıra en sağlıklı atıştırmalıklardan biri olarak öne çıkıyor. İftarınızı hurmayla açmak ise aç kaldığınız süre boyunca düşen kan şekerinizi dengelerken, aniden çok fazla yemek yemenizi de engelliyor. Bu sayede kalori kontrolünü sağlayarak Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin de önünü açıyor. İşte hurma alırken dikkat etmeniz gerekenler…

SAP KISMINA DİKKAT

Sap kısmı yerinde olmayanları değil, hala sapı üzerinde olan hurmaları seçmeniz, daha doğrudur. Sapı olmayan hurmalarda hızlı bir kuruma gözlenebilirken aynı zamanda böceklenme, kurtlanma gibi sorunlara da daha çabuk maruz kalır.

DIŞ YÜZEYİ PARLAK MI?

Hurma satın alırken daha çekici görünmesi için kullanılan glikoz şurubu, cam gibi bir görünüm ve yapış yapış bir dokunma hissi verir. Bu tip hurmalar, genellikle ucuz ve tatsız olanlardır. Glikoz şurubu eklenerek tatlanması ve görünümünün iyileştirilmesi hedeflenir. Lif oranı da bu hurmalarda oldukça azdır.