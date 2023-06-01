Herkes öldü sandı ama o 9 yıl boyunca aralıksız uyudu! Uyandığında ilk yaptığı şey...

Ulusal düzeyde ilgi gören olay Ellen'in 11 yaşında bakıcı olarak çalışmasıyla başladı. Bu süreçte sürekli kendini yorgun ve uykulu hisseden Ellen, aynı sebepten dolayı işinden de oldu.

Yerel bir hastaneye başvuran aile Ellen'in sorununa karşı doktorların bile cevapsız kaldığı 4 aylık bir süreçle sonuçlandı. Bu süreçte başının arkasında apse ve omurga hastalığını işaret eden semptomları bulunsa da kesin bir tanı konulamadı.

Dönemin hekimlerinin tedavi edilemez olarak nitelendirdiği Ellen, taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak evdeki ikinci gününde daha uykulu hissetmeye başlamasının yanı sıra bir dizi nöbet geçirdi.