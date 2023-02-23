Herkesi duygulandırdı! Şehit abisinin aldığı hediyeleri depremzedelere bağışladı...

Asrın felaketi olan nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'den de deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar gönderiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Bir Oyuncak ta Sen Al" kampanyası gelen bir paket ve içindeki mektup herkesi duygulandırdı.

"ABİMİN BANA ALMIŞ OLDUĞU OYUNCAKLARI GÖNDEREBİLİR MİYİM DEDİ, BİZ DUYGULANDIK HATTA OTURUP AĞLADIK"



Deprem bölgesindeki çocuklar için kızının çok üzüldüğünü söyleyen baba Necat Ataş, "Abisinin bir özlemi vardı içerisinde. Oradaki çocukların üzüntülü hallerini gördü, aileleri görünce çok üzüldü, gerçekten çok üzülmüştü. Baba, 'Abimin bana almış olduğu oyuncakları gönderebilir miyim' dedi, biz duygulandık hatta oturup ağladık. Tamam dedik. Önce abisinin almış olduğu bir boya takımı vardı onu getirdi, sonra bir oyuncağı vardı onu getirdi, değişik oyuncaklarını da getirdi. Baba dedi, 'onlar da şimdi benim gibi üzülmüşler' dedi, 'onlar da ailesini kaybetmişler' dedi, 'bende bunları göndereyim, acıları biraz hafiflesin, benim oyuncaklarımla oynasınlar' dedi. Amacı bu acıyı biraz daha hafifletmekti, kendince derdini anlatmaya çalıştı" dedi.