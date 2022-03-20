Herkesin gözü üzerinizde olacak! Daha çekici olmanızı sağlayan 7 "bilimsel" ipucu

Daha çekici olmak için yapılan bakımlar, kendine dikkat etmek için harcanan onca vakit… Fakat çekici olmanın basit birkaç yöntemi bulunuyor ve tüm bu yöntemler, bilim tarafından da destekleniyor. Bulunduğunuz ortamda kendinizi çok daha çekici hissetmek için ihtiyacınız olan birkaç detayı göz önünde bulundurmanız yeterli.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:40

Fiziksel olarak daha güzel görünmek için harcanan çaba, çekici olmak için yeterli bir durum değil. Üstelik çekici olmanın bu kadar basit bir tanımı da bulunmuyor. Herkesin kendine özgü yapısı, çekici olarak öne çıkmayı sağlayacak ayrıntılardan yalnızca bazıları. Araştırmalar, çekici insanların daha az çekici akranlarına göre yılda %14 daha fazla kazanabileceği ortaya çıktı. Bunların bir kısmı yalnızca görünüşe dayalı gibi görünse de aslında insanlarla nasıl ilişki kurduğunuz da burada büyük bir önem taşıyor. Bilimsel olarak ise çekici insanların diğerlerinden daha farklı bir yönü bulunuyor.

ÇENENİZİ YUKARIDA TUTUN 2011'de yayınlanan "YÜZ ÇEKİCİLİĞİ: EVRİMSEL TEMELLİ ARAŞTIRMA" adlı bir incelemeye göre, çekicilik ve çene kemiği arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. Çene kemikleri, sizi daha çekici gösterebilme gücüne sahip olabilir. Araştırmacılar bunu, yüzyıllardan bu yana gelen genetik kodlarla ilişkili olduğu tespit ediliyor. Güçlü ve belirgin bir çene yapısı, dayanıklılığın bir simgesi olarak kabul edilerek kişiyi daha çekici hale getiriyor. PNAS tarafından 2016 yılında yapılan bir başka araştırma ise çenesini yukarıda tutan kişilerin psikolojik olarak daha iddialı ve kendinden emin göründüğünü dile getiriyor. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN Notthingham Trent Üniversitesi'nde uzman olan Vanessa Brown, güneş gözlüklerinin gözleri gizlemesi, savunmasızlık duygusunu bertaraf ederek gizemli bir hava kattığı düşünülerek daha çekici bir hava oluşturuyor. Ayrıca güneş gözlüklerinin etrafındaki küçük anormallikleri engelleyerek yüz simetrisini de iyileştiriyor. aynı araştırma ayrıca ünlüler modellerin sıklıkla güneş gözlüğü takması nedeniyle ortaya çıkan bazı sosyal faktörlerin hesaba katılması gerekiyor.