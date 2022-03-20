Herkesin gözü üzerinizde olacak! Daha çekici olmanızı sağlayan 7 "bilimsel" ipucu

Fiziksel olarak daha güzel görünmek için harcanan çaba, çekici olmak için yeterli bir durum değil. Üstelik çekici olmanın bu kadar basit bir tanımı da bulunmuyor. Herkesin kendine özgü yapısı, çekici olarak öne çıkmayı sağlayacak ayrıntılardan yalnızca bazıları.
Araştırmalar, çekici insanların daha az çekici akranlarına göre yılda %14 daha fazla kazanabileceği ortaya çıktı. Bunların bir kısmı yalnızca görünüşe dayalı gibi görünse de aslında insanlarla nasıl ilişki kurduğunuz da burada büyük bir önem taşıyor. Bilimsel olarak ise çekici insanların diğerlerinden daha farklı bir yönü bulunuyor.
ÇENENİZİ YUKARIDA TUTUN
2011'de yayınlanan "YÜZ ÇEKİCİLİĞİ: EVRİMSEL TEMELLİ ARAŞTIRMA" adlı bir incelemeye göre, çekicilik ve çene kemiği arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. Çene kemikleri, sizi daha çekici gösterebilme gücüne sahip olabilir. Araştırmacılar bunu, yüzyıllardan bu yana gelen genetik kodlarla ilişkili olduğu tespit ediliyor. Güçlü ve belirgin bir çene yapısı, dayanıklılığın bir simgesi olarak kabul edilerek kişiyi daha çekici hale getiriyor.
PNAS tarafından 2016 yılında yapılan bir başka araştırma ise çenesini yukarıda tutan kişilerin psikolojik olarak daha iddialı ve kendinden emin göründüğünü dile getiriyor.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN
Notthingham Trent Üniversitesi'nde uzman olan Vanessa Brown, güneş gözlüklerinin gözleri gizlemesi, savunmasızlık duygusunu bertaraf ederek gizemli bir hava kattığı düşünülerek daha çekici bir hava oluşturuyor. Ayrıca güneş gözlüklerinin etrafındaki küçük anormallikleri engelleyerek yüz simetrisini de iyileştiriyor. aynı araştırma ayrıca ünlüler modellerin sıklıkla güneş gözlüğü takması nedeniyle ortaya çıkan bazı sosyal faktörlerin hesaba katılması gerekiyor.
YÜKSEK ADRENALİN SEVİYESİ
Araştırmalar, adrenalinin doğal bir afrodizyak gibi göründüğünü belirtiyor. Bu sizi daha çekici gösteren önemli bir anahtar olabilir. Çekici görünmek istediğiniz bir randevuya giderken heyecan verici bir şeyler düşünmek, çok daha çekici hissetmenize yardımcı olabilir.
KULLANDIĞINIZ KOKULARDA AŞIRIYA KAÇMAYIN
Vücut spreyi, parfüm veya deodorant gibi çeşitli kokular, kişiyi çekici kılarken tam aksine de neden olabilir. Fazlası oldukça itici olabilen bu durum nedeniyle kokuları sıkarken oldukça dikkatli olmak önemli. Ayrıca doğal ten kokusu, karşıdaki insanlar için bir uyum göstergesidir ve tamamen doğal kokuyu ortadan kaldırmak, güvensizlik hissine neden olabilir.
SAKALLI MI SAKALSIZ MI?
Oxford Journal of Behavioral Ecology'de yapılan bir araştırmaya göre, bazı kadınlar sakallı bir erkeği tercih ettiğini belirtse de araştırmalar, sakalsız erkeklerin daha yüksek bir sosyal statüye sahip oldukları varsayılması nedeniyle daha çekici bulunabildiği tespit edildi. Bu nedenle sakallarınız konusunda yeniden düşünmeniz gerekebilir.
SOSYAL GRUBUNUZU GÖZDEN GEÇİRİN
İnsanların bir grubun parçası olduklarında çekici görünmeleri çok daha olası. San Diego'da bulunan California Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, katılımcılardan, aynı kişinin bir grup insanın resimlerine kıyasla tek kişilik resimlerdeki insanların çekiciliğini değerlendirmeleri istendi. Katılımcılar, insan gruplarına bakarken hem erkeklere hem de kadınlara daha yüksek puan verdi. Çekici insanlarla bir aradaysanız, daha çekici görünebilirsiniz.
DİL BİLGİNİZİ GELİŞTİRİN
Dili kötü bir şekilde kullanmak, çekiciliği ortadan kaldıran önemli etkenlerden biri. Yapılan çalışmalardan biri, hem erkeklerin hem de kadınların, kötü dilbilgisi nedeniyle flörtlerine karşı isteksizlik gösterdiğini tespit etti.