Hiçbir mutluluk için geç değil! Düğünlerini 48 yıl sonra yaptılar...

Eşi Reyhan Gökay ile 24 yaşında dünyaevine giren ancak o dönemde maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamayan Enver Gökay, eşine bir gün davullu zurnalı düğün yapacağını söyleyerek söz verdi. Tam 48 yıl sonra bu sözünü yerine getiren Enver Gökay, organize edilen düğünde büyük mutluluk yaşadı.