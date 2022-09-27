Hijyen için kullanıyoruz ama zehir saçıyor! Bunu duyduğunuzda hepsini çöpe atmak isteyeceksiniz…

Bebek mendilleri, kağıt havlular, kahve filtreleri, süt kutuları vb. gibi günlük olarak kullandığımız çoğu üründe hemen hemen bulunur. Bu toksik maddeler cildimizden, kan dolaşımına girer. Toksinlerin en tehlikelisi klordur ve maalesef çoğu geleneksel tuvalet kağıdı klorlu ağartıcı ile işlenir. Klorlu ağartıcı, dioksin ve furanlar gibi tehlikeli toksinler oluşturur. Gelin devamına birlikte bir bakalım.
İÇİNDE TOKSİN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ 4 ÜRÜN
TUVALET KAĞIDI
Bu toksinler vücudumuzda birikir ve sağlığımız için tehlikeli bir durum yaratır. Daha da kötüsü, ağartılmış kağıdın bilimin bildiği en kanserojen kimyasal olduğuna inanılıyor! Tuvalet Kağıdı Ansiklopedisi şöyle açıklıyor: "Pek çok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, küspeyi beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer.
Klorlu tuvalet kağıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir. Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.
'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: Gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz. 'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Tuvalet kağıdı satın alırsanız lütfen etiketleri okuyun! Ağartılmamış veya geri dönüştürülmüş içerik arayın
DİŞ MACUNU
Triklosan, alerjilere ve deri döküntülerine neden olabilen ve hepsinden kötüsü, mikrobiyal direnç yoluyla potansiyel olarak süper böceklere yol açabilen antibakteriyeldir. Mutfak gereçlerinden sabuna kadar pek çok diğer "antibakteriyel" ev eşyası, koruyucu olarak triklosan kullanır. Kanada Tabipler Birliği , süper böcek riski ve normal hijyen ürünlerinden daha etkili olduklarına dair kanıt bulunmaması nedeniyle ev tipi antibakteriyel ürünlerin yasaklanmasını tavsiye etti.
ÜTÜ GEREKTİRMEYEN KIRIŞIKSIZ GİYSİLER
Kırışıksız gömlekler uygun olabilir, ancak bu lifleri düzelten kimyasal işlem sağlığınıza zararlı olabilir. Formaldehit cilt tahrişine ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve yüksek dozlarda kansere bağlanmıştır.Sadece bu da değil, kumaştaki kimyasal değişiklikler onu daha kırılgan hale getirebilir ve bu da giysinizin ömrünü kısaltır.
BULAŞIK DETERJANI
Duşunuzu aldıktan, giyindikten ve kahvaltınızı yaptıktan sonra sıra mutfakta üzerinizi toplamaya geldi. Ne yazık ki, bu parlak renkli bulaşık deterjanı genellikle kirli bir sır saklıyor: bir sentetik renklendirici madde sınıfı olan kömür katranlı boyalar. Kömür katranı boyaları sadece cilt tahrişine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kanserle de bağlantılıdır.