Hijyen için kullanıyoruz ama zehir saçıyor! Bunu duyduğunuzda hepsini çöpe atmak isteyeceksiniz…

Bebek mendilleri, kağıt havlular, kahve filtreleri, süt kutuları vb. gibi günlük olarak kullandığımız çoğu üründe hemen hemen bulunur. Bu toksik maddeler cildimizden, kan dolaşımına girer. Toksinlerin en tehlikelisi klordur ve maalesef çoğu geleneksel tuvalet kağıdı klorlu ağartıcı ile işlenir. Klorlu ağartıcı, dioksin ve furanlar gibi tehlikeli toksinler oluşturur. Gelin devamına birlikte bir bakalım.

İÇİNDE TOKSİN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ 4 ÜRÜN

TUVALET KAĞIDI

Bu toksinler vücudumuzda birikir ve sağlığımız için tehlikeli bir durum yaratır. Daha da kötüsü, ağartılmış kağıdın bilimin bildiği en kanserojen kimyasal olduğuna inanılıyor! Tuvalet Kağıdı Ansiklopedisi şöyle açıklıyor: "Pek çok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, küspeyi beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer.

Klorlu tuvalet kağıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir. Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz.

'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: Gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Doğaya salındığında kalıcıdır çünkü doğal bakteriler onu etkili bir şekilde parçalayamaz. 'Dioksin' genellikle üç akut toksik kimyasal grup için kapsamlı bir terim olarak kullanılır: gerçek dioksinler, furanlar ve poliklorlu bifeniller. Tuvalet kağıdı satın alırsanız lütfen etiketleri okuyun! Ağartılmamış veya geri dönüştürülmüş içerik arayın