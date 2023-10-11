Horlamayı bitiren mucize içecek! Yatmadan önce bir bardak için…

Gece uykuda horlama bireyin uyku kalitesini düşürebileceği gibi belirli rahatsızlıkların da göstergesi olabilir. Buna karşın günlük hayatımızda yaptığımız bazı beslenme hataları da horlamanın nedeni olabilir. Uzmanlar özellikle belirli bir içeceğin horlama sorununu tamamen ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Eğer horlamanız konusunda endişeleniyorsanız, bu sorun aslında bazı nispeten basit yaşam tarzı değişiklikleriyle tamamen çözülebilir. Bu yöntem özellikle biri inanılmaz derecede kolaydır ve aynı zamanda genel sağlığınızı ve refahınızı iyileştirmenize de yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken daha fazla su içmek.

Çoğumuz ne kadar kahve ve çay içsek de yeterince sıvı tüketmiyoruz. Bu içecekler aslında bizi yeterli sıvı alımı hedefimizden bile uzaklaştırabiliyor. Şekerli veya kafeinli içecekler çok lezzetli görünebilir, ancak hiçbiri bizim için su kadar iyi değildir ve bu, horlama sorunu için de geçerlidir. Horlama, uykumuz sırasında rahatladığımızda ve bazı yolların daralarak ağzımızda, burnumuzda, boğazımızda veya dilimizde titreşimlere neden olduğu zaman meydana gelir.