Horlamayı bitiren mucize içecek! Yatmadan önce bir bardak için…

Eğer horlamanız konusunda endişeleniyorsanız, bu sorun aslında bazı nispeten basit yaşam tarzı değişiklikleriyle tamamen çözülebilir. Bu yöntem özellikle biri inanılmaz derecede kolaydır ve aynı zamanda genel sağlığınızı ve refahınızı iyileştirmenize de yardımcı olacaktır. Tek yapmanız gereken daha fazla su içmek.
Çoğumuz ne kadar kahve ve çay içsek de yeterince sıvı tüketmiyoruz. Bu içecekler aslında bizi yeterli sıvı alımı hedefimizden bile uzaklaştırabiliyor. Şekerli veya kafeinli içecekler çok lezzetli görünebilir, ancak hiçbiri bizim için su kadar iyi değildir ve bu, horlama sorunu için de geçerlidir. Horlama, uykumuz sırasında rahatladığımızda ve bazı yolların daralarak ağzımızda, burnumuzda, boğazımızda veya dilimizde titreşimlere neden olduğu zaman meydana gelir.
Yeterli su tüketmek, bu bölgelerde daha az mukus oluşması anlamına gelebilir ve bu da horlamayı en aza indirir. Mukus oluşumuna neden olan ve su kaybına neden olan sırt üstü uyumak gibi etkenler de, daha fazla horlamanıza da neden olabilir.
Yetişkinlerin bireylerin neredeyse yarısı horlama sorunu yaşıyor. Dolayısıyla bu aslında yaygın bir sorundur ve altında başka bir sağlık sorunu yoksa gün içerisinde yeterince su tüketerek kolayca çözülebilir.
Uzmanlara göre hepimizin günde 6-8 bardak arası sıvı içmesi gerekiyor; ancak emziriyorsanız, hava sıcaksa , kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya fiziksel olarak egzersiz yapıyorsanız daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Yeterli su aldığınızdan emin olmanın, horlamayı en aza indirmenin yanı sıra sağlık açısından sayısız başka faydaları da vardır.
Bunlar arasında vücudunuzun ısısını düzenli tutmak, eklemlerinizi yağlamak, omuriliğinizi korumak ve terleyip tuvalete gittiğinizde atık ürünlerin vücudunuzdan atılmasını sağlamak yer alıyor. Yeterli su içmek aynı zamanda kilo kaybına da yardımcı olabilir; bazı çalışmalar bunun metabolizmanızı hızlandırabildiğini ve iştahı bastırabildiğini göstermektedir.
Ancak daha ciddi bir anlama gelebilecek horlama türleri vardır: uyku apnesi. Geceleri çok sık uyanıyorsanız, horlamanız çok yüksekse ve özellikle nefesiniz durup başlıyorsa veya uykunuzda nefesiniz kesiliyorsa uyku apneniz olabilir ve tedavi gerektirebilir. Bu nedenle, yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya çalıştığınızda bu değişiklikler işe yaramıyorsa veya horlamanız nefes almanızı herhangi bir şekilde etkiliyorsa bir uzmandan yardım almanız önemlidir.