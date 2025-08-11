Horlayanlar dikkat! Ehliyetiniz elinizden gidebilir

Horlama sadece gece uykusunu bölmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücü sağlığını ve trafik güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle uyku apnesi olarak adlandırılan ciddi bir solunum rahatsızlığının, ehliyet alım ve yenileme sürecinde büyük bir engel haline geldiğini vurguluyor. Ani uykuya dalma riski nedeniyle trafik kazalarına davetiye çıkaran bu durum, tedavi edilmediği takdirde sürücülere rapor verilmemesine yol açabiliyor.

Dr. Sinan Bodur, sürücü olur raporu alım sürecinde uyku apnesi sendromunun ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti. Dr. Bodur, uyku apnesinin uyku sırasında solunumun tekrarlayan bir şekilde durması ve başlaması durumu olduğunu söyledi.



Bu durumun, uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu ve bunun sonucunda gündüz aşırı uyku hali, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere yol açtığını belirten Bodur, "Uyku apnesi olan bir sürücü, direksiyon başında ani uykuya dalma riski taşır ve bu durum maalesef ölümcül kazalara davetiye çıkarabilir" dedi.