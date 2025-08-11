Horlayanlar dikkat! Ehliyetiniz elinizden gidebilir

Dr. Sinan Bodur, sürücü olur raporu alım sürecinde uyku apnesi sendromunun ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti. Dr. Bodur, uyku apnesinin uyku sırasında solunumun tekrarlayan bir şekilde durması ve başlaması durumu olduğunu söyledi.
Bu durumun, uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu ve bunun sonucunda gündüz aşırı uyku hali, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere yol açtığını belirten Bodur, "Uyku apnesi olan bir sürücü, direksiyon başında ani uykuya dalma riski taşır ve bu durum maalesef ölümcül kazalara davetiye çıkarabilir" dedi.
Dr. Bodur, orta veya ağır derecede uyku apnesi teşhisi konulan kişilerin tedavi görmeden ehliyet almasının veya mevcut ehliyetini yenilemesinin mümkün olmadığını, ancak tedavinin başarılı olması durumunda sürücülüğe engel bir durumun kalmadığını kaydetti.