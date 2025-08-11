Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Horlayanlar dikkat! Ehliyetiniz elinizden gidebilir

Horlayanlar dikkat! Ehliyetiniz elinizden gidebilir

Horlama sadece gece uykusunu bölmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücü sağlığını ve trafik güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle uyku apnesi olarak adlandırılan ciddi bir solunum rahatsızlığının, ehliyet alım ve yenileme sürecinde büyük bir engel haline geldiğini vurguluyor. Ani uykuya dalma riski nedeniyle trafik kazalarına davetiye çıkaran bu durum, tedavi edilmediği takdirde sürücülere rapor verilmemesine yol açabiliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 11.08.2025 16:44
ABONE OL
Horlayanlar dikkat! Ehliyetiniz elinizden gidebilir

Dr. Sinan Bodur, sürücü olur raporu alım sürecinde uyku apnesi sendromunun ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti. Dr. Bodur, uyku apnesinin uyku sırasında solunumun tekrarlayan bir şekilde durması ve başlaması durumu olduğunu söyledi.


Bu durumun, uyku kalitesini ciddi şekilde bozduğunu ve bunun sonucunda gündüz aşırı uyku hali, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere yol açtığını belirten Bodur, "Uyku apnesi olan bir sürücü, direksiyon başında ani uykuya dalma riski taşır ve bu durum maalesef ölümcül kazalara davetiye çıkarabilir" dedi.


Dr. Bodur, orta veya ağır derecede uyku apnesi teşhisi konulan kişilerin tedavi görmeden ehliyet almasının veya mevcut ehliyetini yenilemesinin mümkün olmadığını, ancak tedavinin başarılı olması durumunda sürücülüğe engel bir durumun kalmadığını kaydetti.


"Unutmayın, sürücü sağlığı trafik güvenliğidir" diyen Bodur, uyku apnesi belirtileri (horlama, uykuda nefes durması, gündüz uyuklama) olan herkesin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi.