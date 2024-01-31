Hünkar Beğendi Yanına Ne Gider? Hünkar Beğendinin Yanına Hangi Pilav ve Salata Yakışır?

Hünkâr beğendi, baharatların yoğun olarak kullanıldığı bir yemek olduğu için ağızda kalıcı bir tada sahiptir. Davet sofralarına yakışacak bir ana yemek olan bu tarif, kuzu eti, patlıcan ve domatesten oluşur. Patlıcanların közlenmesi ve etin kavrulması ile yapılır. Et ve sebzeleri birlikte tüketmekten hoşlananlara yönelik bir lezzet olan hünkar beğendi yanına ne gider, hünkar beğendi yanına hangi pilav ve salata yakışır öğrenmekte fayda vardır.

Hünkar Beğendi Yanına Ne Gider?

Lezzeti ile Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'i kendine hayran bıraktığına dair rivayetler olan hünkar beğendi, patlıcan ve etin birleşiminden oluşan bir yemektir. Geleneksel bir ana yemek olan bu tarif, davetler ve iftar sofraları için idealdir. Kuşbaşı doğranan etler, közlenmiş patlıcan ile beşamel sos yatağında servis edilir. Etin yanına en çok yakışan sebzelerden biri, hiç kuşkusuz patlıcandır. Bu tarifi ilk defa deneyenler, yanına ne yapılacağını da öğrenmek isteyebilir. Hünkar beğendi ile uyumlu lezzetler arasında ise şunlar bulunur:

Domates çorbası

Terbiyeli yoğurt çorbası

Garnitürlü pirinç pilavı

Havuçlu biberli arpa şehriye pilavı

Şehzade pilavı

Domatesli bulgur pilavı

Fırında baharatlı patates (yoğurt sosu eşliğinde)

Kebapçı ezme salatası

Haydari

Acılı ezme

Cacık

Üzüm hoşafı

Osmanlı şerbeti

Hünkar Beğendi ile Ali Nazik Arasındaki Fark Nedir?

Görüntüleri ve malzemeleri nedeniyle birbirlerine oldukça benzedikleri için Ali nazik ve hünkar beğendi arasındaki farkın ne olduğu, bazıları için merak uyandırıcıdır. Antep mutfağına ait yöresel bir lezzet olan Ali nazik, kuşbaşı et, tavuk, kıyma ve hatta köfte ile yapılabilir. Tıpkı hünkâr beğendide olduğu gibi közlenmiş patlıcandan oluşan bir yatak yapılır. Ancak ikisi arasındaki temel fark, hünkar beğendide beşamel soslu közlenmiş patlıcan kullanılırken Ali nazikte ise yoğurtlu közlenmiş patlıcan bulunur.