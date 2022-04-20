İçtiğiniz en lezzetli çay olacak! Bu yöntemle demlerseniz...

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada bulunan Türkiye'yi, Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere izliyor. Oldukça sevilen bu içeceği doğru tüketmemek ise yararlarından çok büyük sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle doğru çay tüketimi ile tüm soru işaretlerini cevaplandırdık.

ÇAY HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yıllık kişi başı 7 kilo çay tüketim ortalamasına sahip olduğu düşünüldüğünde yanlış tüketim oranında büyük bir artış gözlemlenebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar da doğru orantılı olarak yükseliyor.

Çay, her ne kadar yararlı bir içecek olsa da çok fazla içmek, demir eksikliğine neden olarak kansızlığa yol açıyor. Ayrıca çayda bulunan kafein miktarı, huzursuzluk, çarpıntı ve kalp ritim bozukluğuna da neden olabilir. Bu nedenle günde 2 ya da 3 bardak çaydan fazlasının tüketilmesi önerilmiyor.



Uyku sorunları, baş ağrıları ve mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilen çay, tüketim oranına dikkat edilmesi gereken bir içecek. Ayrıca aç karnına çay tüketilmesi, midede ağrıya da neden olabilir.