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İçtiğiniz en lezzetli çay olacak! Bu yöntemle demlerseniz...

Çay, ülkede vazgeçilmez içeceklerin başında geliyor. Kahvaltılara onsuz oturulmuyor, “çay saatleri” özel olarak planlanıyor, hatta sosyalleşmenin de bir aracı olarak görülüyor. Peki çay içerken doğruları yapıyor muyuz? İşte çay hakkında tüm merak edilenler…

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:46
İçtiğiniz en lezzetli çay olacak! Bu yöntemle demlerseniz...

Dünyada çay tüketiminde ilk sırada bulunan Türkiye'yi, Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere izliyor. Oldukça sevilen bu içeceği doğru tüketmemek ise yararlarından çok büyük sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle doğru çay tüketimi ile tüm soru işaretlerini cevaplandırdık.

ÇAY HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yıllık kişi başı 7 kilo çay tüketim ortalamasına sahip olduğu düşünüldüğünde yanlış tüketim oranında büyük bir artış gözlemlenebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar da doğru orantılı olarak yükseliyor.

Çay, her ne kadar yararlı bir içecek olsa da çok fazla içmek, demir eksikliğine neden olarak kansızlığa yol açıyor. Ayrıca çayda bulunan kafein miktarı, huzursuzluk, çarpıntı ve kalp ritim bozukluğuna da neden olabilir. Bu nedenle günde 2 ya da 3 bardak çaydan fazlasının tüketilmesi önerilmiyor.

Uyku sorunları, baş ağrıları ve mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilen çay, tüketim oranına dikkat edilmesi gereken bir içecek. Ayrıca aç karnına çay tüketilmesi, midede ağrıya da neden olabilir.

KAFEİN MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Çayın yoğun miktarda tüketiminde zarar vermesinin nedeni; içeriğindeki kafein miktarıdır. Fakat çaydaki kafein miktarını azaltmanın yolu da bulunuyor. Demleme esnasında sıcak su kullanmak ve ilk koyduğunu sıcak suyu 10 saniye bekledikten sonra bu ilk suyu dökmek ve ardından yeniden sıcak suyla doldurarak çayı demlemek, kafein miktarını da en aza indiriyor. Böylece çay tüketimi esnasında kafeinin neden olduğu yan etkilerden de daha az muzdarip olabilirsiniz.

ÇAYIN YARARLARI

Tüketilme oranına ve şekline göre yarar ve zarar oranı değişkenlik gösteren bu içecek, metabolizmanızda oldukça etkili faydalar gösterebilir.

  • Midede yenilen yiyecekleri daha kolay sindirmesine yardımcı olarak sindirim sistemini olumlu etkiler.
  • Bazı çalışmalar, Alzheimer ve Demans gibi beyin rahatsızlıkları üzerinde karşı koyan etkileri olduğunu gösteriyor.
  • Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakım hızını artırır.
  • Yemek yemeden yarım saat önce tüketilen çay, daha az yemek yemenizi sağlar.

ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTASI

  • Çayı demlemek için 12 ila 15 dakika arasında bir süreye ihtiyacınız bulunuyor.
  • Seramik demlikler ise en lezzetli çayı demlemek için ideal seçeneklerden biri olarak belirleniyor. Demir döküm demlikler de bu işlem için kullanılabilir.
  • Kaynayan suyu demleme için kullanmadan önce demliği ısıtmanız önemli. Soğuk demlik, sıcak suyun ısısını düşürmesi nedeniyle çayın demlenmesi için gerekli reaksiyonları yapmasını engelleyerek yeterince lezzetli bir çay demlenememesine neden olabilir.
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