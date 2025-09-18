İki çocuk annesi Şerife’nin tek hayali: Kızlarının elinden tutup yürümek!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeyken yakalandığı kemik kanseriyle uzun yıllar mücadele eden Şerife Kabak (40), bu hastalığın sonunda sağ bacağını tamamen kaybetti. 5 yaşında bacağı kesilen, yaklaşık 22 yıldır da protezle hayatını sürdüren Kabak'ın kullandığı mikro işlemcili protezin artık ömrünü tamamlaması, aileyi yeni bir mücadeleyle karşı karşıya bıraktı.

Kızlarının elinden tutup okula götürme hayali kuran Kabak'ın yeniden yürüyebilmesi için gereken yaklaşık 2 milyon liralık protezin devlet tarafından yalnızca 115 bin lirası karşılanıyor. Kabak, bu konuda hayırseverlerin desteğini bekliyor.





"4 YAŞINDAKİ KIZIMIN SORUMLULUKLARINI DAHİ YERİNE GETİREMİYORUM"

Şerife Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut protezinin kullanılamaz durumda olduğunu ve bu yüzden evden dışarı adım atamadığını belirtti. 4 ve 12 yaşlarında iki kızı olduğunu söyleyen anne, "Bu protezle bisikletle binebiliyoruz, koşabiliyordum da normal şartlarda ama şuan tamamen kullanılamaz durumda. Evden dışarıya çıkamıyorum. Özellikle 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum çünkü ben şu an bakıma muhtaç duruma kaldım" dedi.





"KIZLARIMA OKULA GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

Yeniden ayağa kalkıp çocuklarıyla ilgilenebilmesi için gereken yeni protezin maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kabak, ekonomik olarak bu yükün altından kalkamadıklarını vurguladı. Kabak, "Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarıma okula götürmek istiyorum, diğer anneler gibi." diye konuştu.





"TEK HAYALİM KIZLARIMLA YÜRÜMEK"

Tek hayalinin diğer anneler gibi çocuklarının elinden tutup onlarla yürümek olduğunu yineleyen Kabak, "Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarıma okula götürmek istiyorum. Bu onların da hakkı, benim de hakkım. Ömrü dolan protezimle yürümeye kalktığımda düşüyorum, darbe alıyorum düşme sonucunda. Bu protezin yapılması için gerekli olan tutara ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.





"EŞİME MİNNETTARIM"

Eşi Sedat Kabak, gün içinde çocukları okula bıraktıktan sonra işe gittiğini ve boş zamanlarında eşinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirtti.

Şerife Kabak ise eşinin bu desteğinin kendisi için önemine dikkati çekerek, "Benim eşim daha önce hastalığımı ve durumumu biliyordu. Buna rağmen beni hayatına aldı. Ona da minnettarım" şeklinde konuştu.