İki malzeme ile tıkalı giderler anında açılıyor! Hem lavabodaki kötü koku ortadan kalkacak hem de tıkanıklığa kökten çözüm bulacaksınız…

Sık sık lavabo tıkanıklığı sorunu yaşıyorsanız veya lavabo giderlerinizden kötü kokular geldiğini fark ediyorsanız endişelenmeyin. Uygulayacağınız bu hızlı ve pratik 4 etkili yöntemle sorunu kökten çözecek ve lavabonuzu ilk günkü haline çevirebilirsiniz.
LAVABOYU TIKAYAN ETKENLER
Lavabolarda zamanla biriken artıklar ve borularda oluşan kireç, su tahliyesini güçleştirir. Bu tıkanıklıklar zamanla suyun tahliye olmasını tamamen engeller.
Boruların içerisinde birikerek ilerlemeyen su, özellikle ekli yerlerden ve drenajlardan zamanla su sızıntısına neden olabilir.
Mutfak lavabosunda yıkadığınız meyve ve sebzelerden gelen topraklar da lavabonuzda birikerek zamanla tıkanıklığa sebep olabilir.
Lavabo tıkanıklığına en çok sebep veren etkenlerden biri olan mutfak giderine dökülen yemek yağları, giderlerinizin ömrünü kısaltır ve zamanla kötü kokular gelmesine neden olur.
LAVABO TIKANIKLIĞINI ORTADAN KALDIRACAK 3 DOĞAL ÇÖZÜM
Lavabonuz tıkandıysa veya giderlerden kötü kokular yükselmeye başladıysa bu sorundan kurtulmak için evde doğal ve pratik yollarla kurtulabilirsiniz.
1.Sıcak su
Lavabonuz sabun ya da yağların birikmesi sonucu dolup tıkandıysa hızlıca açılmasını sağlamak için destek alabileceğiniz en pratik yol lavabonuza sıcak su dökmek olacaktır.
Bir su ısıtıcısında veya çaydanlıkta bir miktar su kaynatın. Bu sıcak suyu yavaş yavaş 2-3 seferde lavabo giderinden akıtın.
Sıcak su sabun ve yağ kalıntılarının eriyip gitmesini sağlayacak ve bu sayede lavaboda biriken atıklar da giderlerinizden geçip gidecek.
2.Karbonat ve sirke
Sıcak su yönteminin yanı sıra karbonat ve sirke uygulamasını da deneyebilirsiniz. Sıcak suyun yeterli gelmediği alanlarda uygulayacağınız bu yöntem ile hızlı şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.
1 yemek kaşığı kadar karbonatı lavabo giderinin içine serpiştirin, ardından yarım su bardağı kadar sirkeyi karbonatın üzerine dökün.
Köpürerek kimyasal bir tepkime oluşturan bu karışımı lavaboda 10-15 dakika bekletin. Bu süre zarfında musluğunuzu açmayın.
10-15 dakika bekleyen karışımı süre sonunda sıcak su dökerek durulayabilirsiniz.
Sirke olarak dilerseniz beyaz sirke, dilerseniz üzüm ya da elma sirkesi gibi evinizde bulunan herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz.
3.Limon suyu ve karbonat
Eğer lavabonuzun tıkandığı sırada evinizde sirke yoksa, limon ile de giderlerinizin açılmasını sağlayabilirsiniz
Sirke ve karbonat yönteminde de olduğu gibi, lavabo giderine 1 yemek kaşığı karbonatı serpiştirin ve üzerine taze sıkılmış limon suyunu gezdirin.
Oluşan tepkime sonucu köpürecek olan bu karışımı 5-10 dakika kadar lavabonuzda bekletin ve ardından yeniden sıcak suyu 2-3 seferde dökerek durulayın.
4.Kabartma tozu ve sirke
Karbonatınızın olmadığı zamanlarda lavabo tıkanıklığı için kabartma tozundan da yardım alabilirsiniz. Karbonat kadar etkili olan kabartma tozu da giderlerinizin temizlenmesini ve kötü kokuların giderilmesini sağlayacak.
Bir yemek kaşığı kabartma tozunu lavabo giderine dökün ve üzerine yarım su bardağı sirke ilave edip 10 dakika kadar bekletin.
Beklettiğiniz karışımın üzerine sıcak suyu yavaş yavaş dökerek durulayın ve giderlerinizin tertemiz olmasının tadını çıkarın.