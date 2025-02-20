İki malzeme ile tıkalı giderler anında açılıyor! Hem lavabodaki kötü koku ortadan kalkacak hem de tıkanıklığa kökten çözüm bulacaksınız…

Oluşan tepkime sonucu köpürecek olan bu karışımı 5-10 dakika kadar lavabonuzda bekletin ve ardından yeniden sıcak suyu 2-3 seferde dökerek durulayın.

Sirke ve karbonat yönteminde de olduğu gibi, lavabo giderine 1 yemek kaşığı karbonatı serpiştirin ve üzerine taze sıkılmış limon suyunu gezdirin.

4.Kabartma tozu ve sirke

Karbonatınızın olmadığı zamanlarda lavabo tıkanıklığı için kabartma tozundan da yardım alabilirsiniz. Karbonat kadar etkili olan kabartma tozu da giderlerinizin temizlenmesini ve kötü kokuların giderilmesini sağlayacak.

Bir yemek kaşığı kabartma tozunu lavabo giderine dökün ve üzerine yarım su bardağı sirke ilave edip 10 dakika kadar bekletin.