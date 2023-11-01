İlaçlı Mr Aç Mı Tok Mu Çekilir? İlaçlı MR Öncesi Yemek Yenir Mi, Su İçilir Mi?

Dokuların daha ayrıntılı görüntülenmesi için ilaçlı MR yöntemi uygulanır. Ayrıca vücuda herhangi bir zararı yoktur. Eğer dokularda herhangi bir anormallik var ise ilaçlı MR sayesinde bu anormallikler daha net görünür. İlaç alınacağı için ilaçlı MR aç mı tok mu çekilir, ilaçlı MR öncesi yemek yenir mi su içilir mi gibi soruların yanıtları oldukça önem taşır.

İlaçlı Mr Aç Mı Tok Mu Çekilir?

İlaçlı MR çekiminden önce yemek yenilip yenilmeyeceği, taranacak alana göre değişiklik gösterebilir. MR çekiminin gerçekleştirileceği gün içerisinde doktor tarafından aksi bir açıklama gelmediği sürece, hasta yeme ve içmesine devam edebilir. Bazı durumlarda ise 4 saat öncesinden bir şey yenilmemesi ve içilmemesi gerekir; bazı durumlarda ise MR çekimi öncesi bol su tüketilmesi tavsiye edilir.

İlaçlı MR Öncesi Yemek Yenir Mi, Su İçilir Mi?

Eğer ilaçlı MR esnasında anestezi kullanılacaksa, işlem öncesi 6 ila 8 saat boyunca aç kalınması istenebilir.