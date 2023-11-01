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İlaçlı Mr Aç Mı Tok Mu Çekilir? İlaçlı MR Öncesi Yemek Yenir Mi, Su İçilir Mi?

İlaçlı MR, normal MR çekimine göre daha farklı olarak ilerler. İlaçlı maddenin hastaya verilmesi ile yapılan bir görüntüleme yöntemi olarak bilinir. Ayrıca MR, tıbbi açıdan en gelişmiş ve en üst düzey görüntüleme yöntemlerinden biridir. Normal MR türünden farklı olduğu için akıllarda çeşitli sorular oluşabilir. İlaçlı MR aç mı tok mu çekilir ya da ilaçlı MR öncesi yemek yenir mi su içilir mi gibi soruların yanıtı gündeme gelebilir.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 14:31
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İLAÇLI MR AÇ MI TOK MU ÇEKİLİR? İLAÇLI MR ÖNCESİ YEMEK YENİR Mİ, SU İÇİLİR Mİ?

Dokuların daha ayrıntılı görüntülenmesi için ilaçlı MR yöntemi uygulanır. Ayrıca vücuda herhangi bir zararı yoktur. Eğer dokularda herhangi bir anormallik var ise ilaçlı MR sayesinde bu anormallikler daha net görünür. İlaç alınacağı için ilaçlı MR aç mı tok mu çekilir, ilaçlı MR öncesi yemek yenir mi su içilir mi gibi soruların yanıtları oldukça önem taşır.

İlaçlı Mr Aç Mı Tok Mu Çekilir?

İlaçlı MR çekiminden önce yemek yenilip yenilmeyeceği, taranacak alana göre değişiklik gösterebilir. MR çekiminin gerçekleştirileceği gün içerisinde doktor tarafından aksi bir açıklama gelmediği sürece, hasta yeme ve içmesine devam edebilir. Bazı durumlarda ise 4 saat öncesinden bir şey yenilmemesi ve içilmemesi gerekir; bazı durumlarda ise MR çekimi öncesi bol su tüketilmesi tavsiye edilir.

İlaçlı MR Öncesi Yemek Yenir Mi, Su İçilir Mi?

Eğer ilaçlı MR esnasında anestezi kullanılacaksa, işlem öncesi 6 ila 8 saat boyunca aç kalınması istenebilir.

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