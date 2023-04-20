İlişkinizde karşı tarafın sizi manipüle ettiğini nasıl anlarsınız?

Manipülasyon, özellikle maruz kalan taraf için oldukça zorlu bir süreç. Hatta psikolojik olarak rahatsızlıklara sebep olacak kadar ciddiye alınması gereken bir durum. Bu nedenle ilişkinizde hangi konumda olduğunuzdan emin olmak için bu durumu anlayabileceğiniz birkaç ipucu bulunuyor.
AŞIRI TEPKİ VERMEK
Karşı tarafın aşırı tepkilerden hoşlanmadığını veya böyle bir durum karşısında kendini kötü hissettiği için bu durumlardan kaçındığını fark edebilirsiniz. Bu durumu kullanarak aşırı tepkilerle yapmak istediğiniz şeyleri kabul ettirmek, sizi manipülatif bir insan haline getirebilir veya tam da buna siz maruz kalıyor olabilirsiniz.
SUÇLULUK HİSSİ
En sık uygulanan yöntemlerinden biridir. Partneriniz, sizin hangi durumlarda kendinizi suçlu hissettiğinizi biliyor ve bunu sürekli dile getirerek bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyorsa manipülatif bir ilişki içerisinde olduğunu fark edebilirsiniz.
İKNA İÇİN BAŞKALARINI KULLANMAK
Bir ilişkide bir taraf fikrini kabul ettirmek için başka kaynakları göstermeyi sıklıkla yapıyor ve sürekli karşı tarafı bu şekilde haksız çıkarmaya çalışıyorsa şiddetli bir manipülasyon sorunuyla karşı karşıya demektir. Bu nedenle ilişkinizdeki tartışmaları kendi aranızda ve kendi cümlelerinizle çözemiyorsanız manipülatif bir ilişkinin içinde olabilirsiniz.
FEDAKARLIK
Çiftlerden bir taraf, sürekli olarak ilişkide daha fazla emek harcayarak bunu bir koz haline getirebilir veya öyleymiş gibi davranarak bu durumu isteğinin yerine gelmesi için sürekli olarak dile getirebilir. "Senin için bunca şey yaptım" veya "fedakar taraf benim" gibi söylemlerle karşı tarafta istemediği şeyleri yapmaya zorlayan bir tavır takınabilir. Bu nedenle ilişkinizdeki fedakarlık durumunu gözden geçirmek de manipülatif bir ilişki sürecini ortadan kaldırmanızı sağlayabilir.
PASİF AGRESİF DAVRANIŞLAR
İlişkide ortaya çıkan sorunlarda karşılıklı konuşmak yerine sessizliğe bürünmek veya sakinmiş gibi ama iletişimi koparan agresif bir tavra sahip olmak, ilişkinin manipülatif bir başka tarafıdır. Bu durumda tartışmaya bile zemin hazırlamayan bu davranışlar, çiftlerden birinin ne yapacağını bilemez hale gelmesine sebep olabilir. İlişkinizdeki iletişimi gözden geçirmek ve tartışmaları nasıl sonlandırdığınız konusunda farkındalık kazanmak bu durumdan kurtulmanızı sağlayabilir.