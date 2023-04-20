İlişkinizde karşı tarafın sizi manipüle ettiğini nasıl anlarsınız?

İKNA İÇİN BAŞKALARINI KULLANMAK Bir ilişkide bir taraf fikrini kabul ettirmek için başka kaynakları göstermeyi sıklıkla yapıyor ve sürekli karşı tarafı bu şekilde haksız çıkarmaya çalışıyorsa şiddetli bir manipülasyon sorunuyla karşı karşıya demektir. Bu nedenle ilişkinizdeki tartışmaları kendi aranızda ve kendi cümlelerinizle çözemiyorsanız manipülatif bir ilişkinin içinde olabilirsiniz.

FEDAKARLIK Çiftlerden bir taraf, sürekli olarak ilişkide daha fazla emek harcayarak bunu bir koz haline getirebilir veya öyleymiş gibi davranarak bu durumu isteğinin yerine gelmesi için sürekli olarak dile getirebilir. "Senin için bunca şey yaptım" veya "fedakar taraf benim" gibi söylemlerle karşı tarafta istemediği şeyleri yapmaya zorlayan bir tavır takınabilir. Bu nedenle ilişkinizdeki fedakarlık durumunu gözden geçirmek de manipülatif bir ilişki sürecini ortadan kaldırmanızı sağlayabilir.