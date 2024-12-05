İnatçı lekeler tarih oluyor! Ne karbonat ne de sirke, asıl çare bu malzemede…

Stafford, maden suyunun kullanım yöntemini de paylaşıyor: "Lekenin üzerine az miktarda maden suyu dökün ve temiz bir mikrofiber bezle hafifçe silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Ancak kumaş liflerine zarar vermemek için çok sert ovalamaktan kaçının."

Uzmanlar, maden suyunun diğer temizlik ürünlerine göre önemli bir avantajına dikkat çekiyor: Geride tozlu kalıntı bırakmaması. Bu özellik, özellikle acil durum temizliklerinde büyük kolaylık sağlıyor.