İnatçı lekeler tarih oluyor! Ne karbonat ne de sirke, asıl çare bu malzemede…

Evinizdeki en inatçı lekelere karşı kullandığınız temizlik ürünlerini bir kenara bırakın. İç mekan uzmanları, günlük hayatta sıkça tükettiğimiz bu içeceğin, beklenmedik bir şekilde en zorlu lekeleri bile çıkarabileceğini ortaya koydu.
Kanepe ve iç mekan uzmanı Kayleigh Stafford, bu şaşırtıcı keşfi şöyle açıklıyor: "İçeceğin doğal karbonasyonu, kahve ve meyve suyu gibi inatçı lekeleri kolayca çıkarabiliyor. Üstelik diğer temizlik ürünlerinin aksine geride hiçbir kalıntı bırakmıyor."
Uzmanlar, karbonat yerine mutfakta kolayca bulunabilecek farklı bir çözüm önerisi sunuyor: Maden suyu.
Stafford, maden suyunun kullanım yöntemini de paylaşıyor: "Lekenin üzerine az miktarda maden suyu dökün ve temiz bir mikrofiber bezle hafifçe silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın. Ancak kumaş liflerine zarar vermemek için çok sert ovalamaktan kaçının."
Uzmanlar, maden suyunun diğer temizlik ürünlerine göre önemli bir avantajına dikkat çekiyor: Geride tozlu kalıntı bırakmaması. Bu özellik, özellikle acil durum temizliklerinde büyük kolaylık sağlıyor.
Uzmanlar ise, maden suyunun özellikle taze lekelerde normal sudan daha etkili olduğunu belirtiyor. Ancak bazı durumlarda profesyonel temizlik gerekebileceğini de hatırlatıyorlar.