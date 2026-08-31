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İnatçı lekelerin gizli düşmanı: Çamaşırları suda bekletmek fark yaratır mı?

Tüm adımları doğru uygulamanıza rağmen çamaşırlarınızdan çıkmayan o lekeler canınızı mı sıkıyor? Birçok kişinin çamaşır makinesinde teğet geçtiği "Ön Islatma" yöntemi, aslında kıyafetlerin ömrünü uzatan ve lekeleri anında söken gizli bir kahraman olabilir.

Giriş Tarihi: 31.08.2026 09:53
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İnatçı lekelerin gizli düşmanı: Çamaşırları suda bekletmek fark yaratır mı?

İşte yıkamadan önce çamaşırlarınızı ıslatmanın en büyük etkisi…

"ÖN ISLATMA" NE İŞE YARAR?

Çamaşır uzmanlarına göre ön ıslatma; giysilerin ana yıkama başlamadan önce su ve deterjanla temas halinde kalmasını sağlayarak lekelerin liflerden ayrışmasını kolaylaştırır.

Protein ve Çamur Lekeleri: Kurumuş yemek, çim, ter veya çamur gibi inatçı lekeler için doğrudan yıkama yerine suyun ve deterjanın kumaşa derinlemesine nüfuz etmesi gerekir.

Derinlemesine Hijyen: Çocuk kıyafetleri, yoğun kullanılan spor giysileri ve iş elbiselerindeki belirgin kir birikimini temizlemede en etkili yöntemdir.

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DİKKAT: HER KUMAŞA UYGULANMAZ!

Suda bekletme işlemi her tekstil ürünü için uygun değildir. Hatalı uygulama kıyafetlerinize zarar verebilir:

İpek ve Yünlüler: Hassas dokuları nedeniyle su içinde uzun süre kalmamalıdır.

Sadece Kuru Temizleme: Etiketinde bu ifade yer alan hiçbir giysi suda bekletilmemelidir.

Renk Veren Kumaşlar: Koyu ve parlak renkli kıyafetlerde boya akması riski oluşturabilir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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