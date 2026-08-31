İnatçı lekelerin gizli düşmanı: Çamaşırları suda bekletmek fark yaratır mı?

İşte yıkamadan önce çamaşırlarınızı ıslatmanın en büyük etkisi…
"ÖN ISLATMA" NE İŞE YARAR?
Çamaşır uzmanlarına göre ön ıslatma; giysilerin ana yıkama başlamadan önce su ve deterjanla temas halinde kalmasını sağlayarak lekelerin liflerden ayrışmasını kolaylaştırır.
Protein ve Çamur Lekeleri: Kurumuş yemek, çim, ter veya çamur gibi inatçı lekeler için doğrudan yıkama yerine suyun ve deterjanın kumaşa derinlemesine nüfuz etmesi gerekir.
Derinlemesine Hijyen: Çocuk kıyafetleri, yoğun kullanılan spor giysileri ve iş elbiselerindeki belirgin kir birikimini temizlemede en etkili yöntemdir.
DİKKAT: HER KUMAŞA UYGULANMAZ!
Suda bekletme işlemi her tekstil ürünü için uygun değildir. Hatalı uygulama kıyafetlerinize zarar verebilir:
İpek ve Yünlüler: Hassas dokuları nedeniyle su içinde uzun süre kalmamalıdır.
Sadece Kuru Temizleme: Etiketinde bu ifade yer alan hiçbir giysi suda bekletilmemelidir.
Renk Veren Kumaşlar: Koyu ve parlak renkli kıyafetlerde boya akması riski oluşturabilir.