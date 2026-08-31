İnatçı lekelerin gizli düşmanı: Çamaşırları suda bekletmek fark yaratır mı?

Protein ve Çamur Lekeleri: Kurumuş yemek, çim, ter veya çamur gibi inatçı lekeler için doğrudan yıkama yerine suyun ve deterjanın kumaşa derinlemesine nüfuz etmesi gerekir.

Derinlemesine Hijyen: Çocuk kıyafetleri, yoğun kullanılan spor giysileri ve iş elbiselerindeki belirgin kir birikimini temizlemede en etkili yöntemdir.