İnatçı lekelerin kökünü kazıyor! Bu yöntem mum lekelerini adeta silip süpürüyor...

KARBONAT KULLANIN Karbonat ve ılık suyu bir macun haline getirin. Ardından lekeli bölgeye güzelce uygulayın. Biraz bekledikten sonra, mum kalıntısı olan bölgeyi bir bez yardımı ile temizleyin. Eğer bu yöntem işe yaramaz ise vazelin ile mum lekesini çıkarmayı deneyin. Vazelini lekenin olduğu bölgeye güzelce sürün. Bir gece boyunca bekletin. Bunun sonucunda mum kalıntısı yumuşayacak. Böylece kolayca bu lekeden kurtulacaksınız.

GİYSİ VE ÇARŞAFLAR Giysi veya çarşaflarınızın üzerine yanlışlıkla mum döktüyseniz, çıkmayacak diye korkmanıza gerek yok! Birkaç buz küpü ile bu lekeden hızlıca kurtulabilirsiniz. Mum lekesi olan bölgeye, 15 dakika boyunca buz küpünü bekletin. Ardından yıkamadan önce bir bez yardımı ile lekeli olan bölgeyi silin. Sonra diğer kalıntıları temizlemek için eski bir diş fırçası kullanın. İşte bu yöntem ile çıkmayan mum lekelerine veda edeceksiniz.