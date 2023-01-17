İnatçı lekelerin kökünü kazıyor! Bu yöntem mum lekelerini adeta silip süpürüyor...

Mum lekesini uzun süre temizlemez bekletirseniz, mobilya ve halılarınızdan çıkması oldukça zorlaşacaktır. Fakat hiç korkmanıza gerek yok! Şimdi söyleyeceğimiz basit ama bir o kadar etkili olan bu yöntemlerle mum lekelerinden kolayca kurtulacaksınız.
HALI VE KİLİM
Temizlik uzmanları, mum lekesinden kurtulmak için basit fakat bir o kadar etkili bir formül önerdi. Yapmanız gereken tek şey, mum eriyene kadar mumun üzerine sıcak bir ütü yerleştirmek. Ardından erimiş mumu, eski bir havlu yardımıyla kazımaya başlamak. Böylece mum lekelerinden kolayca kurtulmuş olacaksınız.
AHŞAP MOBİLYALAR
Eğer ahşap bir mobilyanızın üzerine mum döküldüyse bu yöntemi uygulayın: Saç kurutma makinesini düşük bir ısıda çalıştırın. Ardından mumun olduğu bölgeye doğru tutun. Mum eridikten sonra, soyma bıçağı ile bu lekeyi çıkarabilirsiniz. Bir diğer çözüm olarak ise, karbonat ve ılık su kullanmak.
KARBONAT KULLANIN
Karbonat ve ılık suyu bir macun haline getirin. Ardından lekeli bölgeye güzelce uygulayın. Biraz bekledikten sonra, mum kalıntısı olan bölgeyi bir bez yardımı ile temizleyin. Eğer bu yöntem işe yaramaz ise vazelin ile mum lekesini çıkarmayı deneyin. Vazelini lekenin olduğu bölgeye güzelce sürün. Bir gece boyunca bekletin. Bunun sonucunda mum kalıntısı yumuşayacak. Böylece kolayca bu lekeden kurtulacaksınız.
GİYSİ VE ÇARŞAFLAR
Giysi veya çarşaflarınızın üzerine yanlışlıkla mum döktüyseniz, çıkmayacak diye korkmanıza gerek yok! Birkaç buz küpü ile bu lekeden hızlıca kurtulabilirsiniz. Mum lekesi olan bölgeye, 15 dakika boyunca buz küpünü bekletin. Ardından yıkamadan önce bir bez yardımı ile lekeli olan bölgeyi silin. Sonra diğer kalıntıları temizlemek için eski bir diş fırçası kullanın. İşte bu yöntem ile çıkmayan mum lekelerine veda edeceksiniz.
DUVARLARDAKİ LEKELER
Duvardaki mum lekelerinden kurtulmak istiyorsanız uygulamanız gereken yöntem çok basit. İlk olarak duvardaki lekeyi bir kaşık yardımıyla kazıyın. Ardından buzu lekenin olduğu yere doğru güzelce uygulayın. İşte böylece duvardaki lekelerden kurtulmuş olacaksınız.