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Saniyeler içinde kireci söküp atıyor! Bu yöntem su ısıtıcınızın ilk günkü haline dönmesini sağlıyor...

Temizlik söz konusu olduğunda bazı alanlar ve eşyalar gözümüzden kaçabiliyor ya da ihmal edilebiliyor. Her akşam yemek sonrası demlenen çayı ısıttığımız kettle da buna dahil. Sıkça suyla temasından dolayı kısa süre içerisinde kireçlenebilen kettle, temizlenmediğinde çayın da tadını çıkarmamızın önüne geçiyor. Kireç, temizlenmesi zor gibi gözükse de doğru müdahale ile kısa zamanda ortadan kaldırılabilir. İşte temizlik uzmanlarının en etkili kireç sökücü yöntemi…

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:14
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Saniyeler içinde kireci söküp atıyor! Bu yöntem su ısıtıcınızın ilk günkü haline dönmesini sağlıyor...
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Neredeyse hiç çaba harcamadan su ısıtıcısındaki kireç tortusundan nasıl kurtulacağını ayrıntılı olarak bu yazıda bulabilirsiniz.

KİRECİ TEMİZLEYEN EN KOLAY YÖNTEM

Temizlik uzmanları her evde bulunan malzemelerle hem kolay hem de pratik şekilde kettledaki kireçten kurtulabileceğinizi söylüyor.

En etkili yöntemlerden biri limonu kesip su ısıtıcısının içerisine atmak. Ardından üzerine su ekleyip iyice kaynamasına izin verin. Her evde bulunan bu malzemeler ile kolayca kettleınızı kireçten arındırabilirsiniz.

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YÖNTEMİ UYGULAMANIN PÜF NOKTALARI

Bütün bir limonu kesip su ısıtıcısının içerisine dilimler halinde atın. Ardından su ısıtıcısının içerisine soğuk su doldurun. Kaynatıp suyu içerisinde yarım saat bekletin ve tekrar kaynatın.

Son olarak içerisindeki suyu döküp, tekrar temiz su ile durulayın. Su ısıtıcınızın ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

FARKLI YÖNTEMLER

Buna ek olarak temizlik uzmanları günlük yaşantınızda kullanabileceğiniz çeşitli temizlik tüyoları da verdi.

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Örneğin mobilya ayaklarının halı ve kilimlere zarar vermesini önlemek için kullanılan pedlerin üzerine güzel kokan bir esansiyel yağ damlatıp kumaşa sarabilir ve güzel kokması için çöpünüzün içerisine atabilirsiniz.

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