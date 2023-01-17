Saniyeler içinde kireci söküp atıyor! Bu yöntem su ısıtıcınızın ilk günkü haline dönmesini sağlıyor...

Temizlik söz konusu olduğunda bazı alanlar ve eşyalar gözümüzden kaçabiliyor ya da ihmal edilebiliyor. Her akşam yemek sonrası demlenen çayı ısıttığımız kettle da buna dahil. Sıkça suyla temasından dolayı kısa süre içerisinde kireçlenebilen kettle, temizlenmediğinde çayın da tadını çıkarmamızın önüne geçiyor. Kireç, temizlenmesi zor gibi gözükse de doğru müdahale ile kısa zamanda ortadan kaldırılabilir. İşte temizlik uzmanlarının en etkili kireç sökücü yöntemi…

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

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Neredeyse hiç çaba harcamadan su ısıtıcısındaki kireç tortusundan nasıl kurtulacağını ayrıntılı olarak bu yazıda bulabilirsiniz.

KİRECİ TEMİZLEYEN EN KOLAY YÖNTEM Temizlik uzmanları her evde bulunan malzemelerle hem kolay hem de pratik şekilde kettledaki kireçten kurtulabileceğinizi söylüyor.