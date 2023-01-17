Saniyeler içinde kireci söküp atıyor! Bu yöntem su ısıtıcınızın ilk günkü haline dönmesini sağlıyor...

Neredeyse hiç çaba harcamadan su ısıtıcısındaki kireç tortusundan nasıl kurtulacağını ayrıntılı olarak bu yazıda bulabilirsiniz.
KİRECİ TEMİZLEYEN EN KOLAY YÖNTEM
Temizlik uzmanları her evde bulunan malzemelerle hem kolay hem de pratik şekilde kettledaki kireçten kurtulabileceğinizi söylüyor.
En etkili yöntemlerden biri limonu kesip su ısıtıcısının içerisine atmak. Ardından üzerine su ekleyip iyice kaynamasına izin verin. Her evde bulunan bu malzemeler ile kolayca kettleınızı kireçten arındırabilirsiniz.
YÖNTEMİ UYGULAMANIN PÜF NOKTALARI
Bütün bir limonu kesip su ısıtıcısının içerisine dilimler halinde atın. Ardından su ısıtıcısının içerisine soğuk su doldurun. Kaynatıp suyu içerisinde yarım saat bekletin ve tekrar kaynatın.
Son olarak içerisindeki suyu döküp, tekrar temiz su ile durulayın. Su ısıtıcınızın ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.
FARKLI YÖNTEMLER
Buna ek olarak temizlik uzmanları günlük yaşantınızda kullanabileceğiniz çeşitli temizlik tüyoları da verdi.