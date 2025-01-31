İnsanların ruhuyla birlikte hayvanları da iyileştiriyor! Engellerini tek tek yok ediyor...

ANNE ŞEFKATİYLE BESLİYORUM

Veterinerin uyguladığı tedaviye rağmen bir gözü görmeyen diğer gözü ise sadece ışıkları seçebilen kediye sahip çıktığını anlatan Kanpolat, "Kedi yavrusunu tekrar dışarı bırakmaya gönlüm elvermedi. Ona 'Dondurma' adını verdim ve evime alarak adeta bir anne şefkatiyle beslemeye başladım. Sıcak bir yuvaya çok ihtiyacı vardı." diye konuştu.

Görme engelli kedinin kendisini sesinden ve kokusundan tanıdığını söyleyen Kanpolat, şöyle konuştu:

"Ona 'oğlum' diye seslendiğimde yanıma geliyor ve kendisini sevdiriyor. Evimizin kapalı terasını Dondurma'ya göre düzenledim. Pencereden düşmemesi için camları hiç açmıyoruz. Kedimin minnettarlığı çok fazla, mesela arada kucağıma geliyor kafasını sürekli yanaklarıma, dudaklarıma sürtüyor. Annesinden çok ilgi görmediği için beni annesi sanıyor galiba. Görmeyen bir kediye bakmak farklı bir hismiş, benim normal kedim de var ama görmeyen bir kediye bakmak ve onun minnettarlığını hissetmek çok farklı bir duygu."