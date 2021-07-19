Instagram’da yeni akım: “Burası benim çöplüğüm” - Photo Dump nedir?

Photo Dump, herkesin farklı bir dünyasının olduğunu kanıtlıyor diyebiliriz. Teyzenizin yatak odasından bir görüntü, yediğiniz yemeğin fotoğrafı veya çok da uğraşılmamış bir gün batımı çekimi… Bunların hepsini bir araya getirerek kaydırmalı bir fotoğraf gönderisi olarak instagramda paylaşabilirsiniz.

"GERÇEK HAYAT MI?"

İstediğiniz gibi "olmamış" özçekimlerinizden çok da lezzetli olmayan bir yemeğe kadar hemen her şeyi kayıt aldığımız düşünüldüğünde photo dump akımı da buradan hareketle eşsiz bir fırsat sunarak sizin "çöplüğünüzü" yayınlamanıza olanak tanıyor. Buradaki en önemli detay ise Instagram'da "filtrelenmiş" bir yanılsama yerine "gerçek hayatı" göstermek.

Instagram ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana onlarca akımla karşı karşıya kaldı. Fakat bu mecranın en büyük kullanım sebebi, her durumun ve kişinin en estetik halini paylaşması ile görünür hale gelme çabasıydı. Photo Dump akımı ise bunun tam aksini yapmayı hedefliyor.

"SADECE ABD'DE 700.000'DEN FAZLA PAYLAŞIM"

Temalardan, filtrelerden ve düzenlemelerden bıkan birçok kişi, 2020'yi tanımlayan ve Instagram akışlarına uygulayan "her şey yolunda" mesajını vermek için bu akımı benimsedi. Geçen ay, Instagram'ın Input ile paylaştığı verilere göre ABD'de "photo dump" veya #photodump ifadesinin 700.000'den fazla kullanımı oldu.

Bir tür kişisel günlük olarak kullanılan bu photo dump akımının bu kadar ilgi çekmesinin iki sebebi bulunuyor. İlki, 2020 yılının pandemi süreci nedeniyle herkesin evlerindeki en doğal hallerinde yaşamaya devam etmesi ile aslında yoğun filtreli, düzenlenmiş fotoğrafların sayısındaki azalma ve insanların doğal halini paylaşmayı deneyimlemesi. Diğeri ise yoğun olarak "en iyi olma çabasından" bıkmış olan yeni bir bakış açısı. İşte tüm bu nedenlerle birlikte photo dump akımı için herkese tamamen kendi olma fırsatı sunan farklı bir akım diyebiliriz.

"Nasıl bir fotoğraf olacak?", "Filtreyi yeterince iyi kullandım mı?", "Paylaşmak için yeterince estetik mi?" gibi tüm bu soruların üzerine bir çizgi çeken bu akım, tüm bu estetik kaygıları ortadan kaldırıyor. Bu nedenle tüm dünyada da büyük ses getirerek yayılmaya devam ediyor.

Siz ne dersiniz? Bildiğimiz güzellik akımları yıkılıyor mu?