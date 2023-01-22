İstanbul Boğazı’nın gizli gözleri! Onlar derin ve karanlık sulardan delil topluyorlar...







140 POLİS GÖREV ALIYOR



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 16'sı dalgıç polis, 20'si kaptan ve yardımcı personellerden oluşan toplam 140 polis görev alıyor. Sualtı kurtarma çalışmalarında görev yapıyor, intihar ve denize düşme olaylarında kurtarıcı olarak devreye giriyor ve insanların hayatta kalmalarını sağlıyorlar. Deniz kazalarına, plajlardaki boğulma ve diğer kayıp vakalarına müdahale ediyor ve çalınan deniz araçlarını da buluyorlar. Onlar, İstanbul Boğazı'nın gizli gözü...

Yedi gün 24 saat boyunca özel bir radar sistemi ile İstanbul Boğazı'ndan ve suyun altından geçen bütün deniz araçlarının takip eden deniz polisleri, 400 görev ve eğitim dalışı tamamladıkları son bir yıllık çalışmalarında, yedi çalıntı deniz aracını buldu. Kurbağa adamların mesaileri bunlarla sınırlı değil... Sahil hatlarındaki mekanlara ve deniz araçlarına yönelik denetimler de gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Boğazı'ndaki emniyet tedbirleri kapsamında da görev yapıyor. Sahil hatlarında ve İstanbul Boğazı'nda devlet büyüklerinin katıldıkları resmi programlardan hemen önce İstanbul Boğazı'nda bomba ve cisim araması da alıyorlar.