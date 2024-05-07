“İstanbul Sevdalıları” Mayıs ayında Kalyon Kültür’de buluşuyor

Türk şiir sanatının en büyük kalemlerinden, İstanbul aşığı Orhan Veli'nin hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Fırfır'ı Orhan Veli'yi Anlatıyor' söyleşisinden, antik dönemden günümüze 'Tarihî Mirasların İzinde: İstanbul'un Hikâyesi' seminerine; kırılan bir nesneyi eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan Kintsugi'den, doğadan esinlenerek inovatif tasarımlar yapılan Biyomimikri Atölyesi'ne renkli etkinlikler bu ay Kalyon Kültür'de İstanbulluları bekliyor.

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta sanatın büyülü dünyasını, çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarından herkese ücretsiz sunarak insanları kültür ve sanatla buluşturan Kalyon Kültür, şehrin kültürel dokusuna zenginlik katmaya devam ediyor.

Kültürel çeşitliliği ve derinliği destekleyerek, sanatın evrenselliğini 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayan Kalyon Kültür, önceki aylarda olduğu gibi Mayıs ayında da çocuklar ve yetişkinler için ebru, seramik, resim ve minyatür atölyeleri gibi dikkat çekici atölyelerin yanı sıra yetişkinlere yönelik söyleşiler ve etkinliklerle de yine dolu dolu bir program sunuyor.

Kalyon Kültür'de Mayıs ayında; geleneksel sanatların etkileyici alanlarından biri olan ebrunun ve kullanım alanlarının incelendiği 'Çocuklar için Ebru Atölyesi', geçmişin büyük Nakkaşlarından Matrakçı Nasuh'un eserlerinin ve minyatür sanatına ait araç, gereçlerin tanıtılacağı 'Minyatür Atölyesi', ailelerin çocuklarıyla birlikte eğleneceği 'Veli Çocuk Seramik Atölyesi', Ressam Feyhaman Duran'ın tanıtıldığı 'Ressamları Tanıyorum' atölyesine kadar renkli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca, kırılan bir nesneyi eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayan bir sanat ve tamir tekniği olan 'Kintsugi Atölyesi'nden, doğadan esinlenerek inovatif tasarımlar yapılan 'Biyomimikri Atölyesi'ne farklı teknik ve üslupların denendiği atölyeler de Kalyon Kültür de meraklıları ile buluşacak.

Tarihi Taş Konak eğlenceli atölyelerin yanı sıra şehrin kültür ve sanat hafızasında derin izler bırakan söyleşileri ile de dikkat çekiyor. 'Ağabeyim Orhan Veli' kitabının yazarı gazeteci Seray Şahinler, Orhan Veli'nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan'ın anılarından yola çıkarak şairin hayat hikayesini anlattığı 'Fırfır'ı Orhan Veli'yi anlatıyor' seminerinde Orhan Veli ve İstanbul tutkunlarını keyifli bir söyleşiye davet ediyor. Tarihçi Yazar Selçuk Eracun ile Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan 'Tarihî Mirasların İzinde: İstanbul'un Hikâyesi' söyleşisi ise konuklarını, İstanbul'un Roma İmparatorluğu'ndan başlayarak Bizans dönemine uzanan tarihînde yolculuğa çıkaracak.

Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılmak için https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.

KALYON KÜLTÜR MAYIS 2024 PROGRAMI

Fırfır'ı Orhan Veli'yi anlatıyor...

Tarih / Saat: 17 Mayıs 2024 Cuma, 18.30

Konuşmacı: Seray Şahinler

(Yetişkin Atölyesi)

Çocuklarla Ebru Atölyesi

Tarih / Saat: 18 Mayıs 2024 Cumartesi, 14.00

Eğitmen: Pınar Bora

(Çocuk Atölyesi)

Minyatür Atölyesi

Tarih / Saat: 18 Mayıs 2024 Cumartesi, 16.00

Eğitmen: İsmihan Züleyha Dedeler

(Yetişkin Atölyesi)

Veli- Çocuk Seramik Atölyesi

Tarih / Saat: 19 Mayıs 2024 Pazar, 12.00

Eğitmen: Banu Aslan Turak

(Veli-Çocuk Atölyesi)

Kintsugi Atölyesi

Tarih / Saat: 22 Mayıs 2024 Çarşamba, 17.00

Eğitmen: Ayça Öztürk ve Ayşe Topsöğüt

(Yetişkin Atölyesi)

Tarihî Mirasların İzinde: İstanbul'un Hikâyesi

Tarih / Saat: 24 Mayıs 2024 Cuma, 18.00

Konuşmacı: Selçuk Eracun (Tarihçi, Yazar)

Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler

(Yetişkin Atölyesi)

Biyomimikri Atölyesi

Tarih / Saat: 25 Mayıs 2024 Pazar, 14.00

Eğitmen: Ümit Dizdar

(Çocuk Atölyesi)

"Ressamları Tanıyorum 5" Feyhaman Duran

Tarih / Saat: 26 Mayıs 2024 Pazar, 14.00

Eğitmen: Hasan Çıkmış

(Çocuk Atölyesi)

Seramik Atölyesi

Tarih / Saat: 31 Mayıs 2024 Cuma, 18.00

Eğitmen: Banu Aslan Turak

(Yetişkin Atölyesi)