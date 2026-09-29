James Bond'un bile hayran kaldığı o gizli cennet bakın hangi ilimizde çıktı!

Düziçi ilçesinde Sabun Çayı üzerinde bulunan Karasu Şelalesi, yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen berrak suyuyla doğal bir havuz oluşturuyor. Kayalıklarla çevrili şelale, yeşil doğası, serin havası ve ulaşım kolaylığıyla Osmaniye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi çekiyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra sinema dünyasına da ev sahipliği yapan Karasu Şelalesi ve çevresinin, 007 James Bond serisinin "Skyfall" filminin çekimleri sırasında iki sahnede kullanıldığı belirtiliyor. Hollywood yapımında yer alması, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan şelale, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da rotasında yer alıyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin temiz havası, doğal güzelliği ve suyun huzur veren sesinden etkilendiklerini belirtiyor.



Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Karasu Şelalesi, hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayarak Osmaniye'nin doğa turizminde öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

