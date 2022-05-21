Jilet gibi dümdüz saçlar için bu 3 malzeme yeterli! İşte evde keratin bakım yapmanın sırları

Kabarık, dalgalı ve kıvırcık saçların bakımı yorucu olabiliyor. Evde uygulayacağınız keratin bakımı sayesinde her an dümdüz ve yumuşacık saçlara sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise bu adımları uygulamak…

KERATİN İŞLEMİ NEDİR?

Zamanla boya veya ısıdan kaynaklı canlılığını kaybeden ve hasar gören saçlara yapılan keratin tedavisi, saçların kaybettiği proteini yerine koymayı hedeflemektedir. Hasarlı bölgelerdeki pürüzleri onarıp, elektriklenmeyen ve pürüzsüz saçlara sahip olmanızı sağlar. Keratin tedavisi her saçta olumlu etkiler yaratır ancak saç ne kadar yıpranmışsa aradaki farkı görmeniz de o kadar kolaylaşır.





Keratin bakımı kuaförde yapılabileceği gibi evde de uygulabilir. İhtiyacınıza yönelik olarak tekrarlayabileceğiniz ve sıklığını belirleyebileceğiniz bu bakımı evde yapmak ise zaman kazandıracaktır.

Keratinli saç bakım yöntemleri saçınıza kaybettiği nemi geri kazandırır, güçlü ve parlak olmalarını sağlar. Bu bakımla birlikte keratin içeren bir şampuan ve saç kremi kullanmak da etkilerini mümkün olan en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacaktır.

KERATİN BAKIMININ AŞAMALARI

SAÇINIZI YIKAYIN

Evde bulunan şampuanınızla saçınızı yıkayabileceğiniz gibi keratin içeren bir şampuan tercih etmek sürecin çok daha etkili olmasına yardımcı olur. Saçınızı eğer düz veya hafif dalgalıysa en az iki kez, kıvırcık ise minimum üç defa yıkamanızda fayda var. Çünkü buradaki amaç saçtaki tüm yağ ve diğer ürünlerin artıklarını arındırarak uygulamaya temiz bir zemin hazırlamak. Ayrıca bu adımda kesinlikle saç kremi ya da saç kremi içeren şampuanlar kullanmamanız gerekiyor.

KERATİNİ MASAJ YAPARAK YEDİRİN

Saçlarınızı yıkadıktan sonra fazla nemini almak için bir havlu yardımıyla nazik davranarak kurulayın. Ancak sonra uygulayacağınız keratin ürünü için hafif nemli kalmasına özen göstermeniz gerekiyor. Saçınızın uygulamayı yapacak duruma geldiğinden emin olduğunuzda keratin bakımını saç uçlarından başlayarak uygulayın. Önce saç uçlarınıza ardından ise giderek yukarıya tutamlar halinde ayırdığınız tellere eşit miktarda sürün. Saç derisine keratini temas ettirmemek oldukça önemli. Bu nedenle saç köklerine yaklaşık olarak 2 santim kala ürünü uygulamayı bırakın. Ürünü iyice saçınıza masaj yardımıyla yedirin ve yarım saat boyunca kurumaya bırakın.

SAÇLARINIZI TARAYIN





Ürünü uygulamanın ardından saçlarınızı taramak eşit olarak dağılması adına oldukça önemli. Bu noktada geniş dişli bir tarak seçerseniz bu tip taraklar daha az sürtünmeye neden olduğundan saçınıza zarar verme olasılığı azdır. Geniş dişli tarak yardımıyla saçlarınızı kırmadan açabilir ve daha yumuşak olmalarını sağlayabilirisiniz.

SIRA DURULAMAYA GELDİ

30 dakikanın ardından saçınızı soğuk suyla durulamanız gerekiyor. Saçta kalıntı bırakmak ilerleyen zamanlarda kepeğe neden olabilir. Bu yüzden tüm ürünün tamamen durulandığından emin olmalısınız. Güzelce durulanan saçınızı nazikçe bir havluyla karıştırmadan kurulayabilirsiniz. Ardından saçınızı düşük ısıdaki bir fön makinesi yardımıyla tarayarak kurutun. Saçınızın şekil alması şu an çok kolay olduğu için düzensiz ve karışık kurutmadan mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Her tutamı aşağı doğru tarayarak ve iyice kuruduğundan emin olana dek kurutmalısınız.

SAÇLARI DÜZELEŞTİRİYORUZ

Tamamen kuruyan saçınızı mümkün olduğunca küçük bölümlere ayırın ve düzleştirici yardımıyla düzeltin. Keratin ısıyla etkileşime geçen bir madde olduğundan her telin ısı işlemine maruz kaldığından emin olmanız gerekiyor. Bu şekilde keratin saçla kenetlenerek en güzel şekilde çalışacaktır. Bu adımda sabırlı ve detaylı olmak sizi sonuçtan daha memnun bırakacaktır.

SAÇLARINIZI 2 GÜN YIKAMAYIN

Düzleştirme işleminin ardından saçınızı en az iki gün boyunca kuru tutmaya özen gösterin. Bu sayede keratin saç telleriniz tarafından tamamen emilecek ve daha etkili olacaktır. Bu süreçte saçınızı kesinlikle toplamamalı ya da kulağınızın arkasına almamalısınız çünkü bu tip davranışlar saçınızın dalgalı olmasına neden olabilir. 48 saatin ardından ise keratin içerikli bir şampuan ve saç kremi yardımıyla saçınızı yıkayabilirsiniz.

ŞAMPUAN SEÇİMİ ÖNEMLİ





Saça uygulanan keratin bakımının ardından tuz içerikli şampuanlar kullanmak keratinin etkisinin daha kısa sürede geçmesine neden olur. Marketlerde tuzsuz şampuan olarak satılan seçenekleri tercih etmeye çalışın. Ayrıca en iyi sonuç için saçınızı yıkadıktan sonra keratin içerikli bir saç serumu ile destekleyin ve aşağı doğru tarayarak kurutun.