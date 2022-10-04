Kabartma tozu ve sirkeden daha kuvvetli! Klozetteki sarı lekeyi söküp atıyor

Özellikle banyoda biriken kireç, birçok soruna neden olabiliyor. Sıhhi ekipman için oldukça zararlı olan bu kireç birikintileri ise aynı zamanda tuvaletlerde de birçok soruna neden olabilir. Üstelik boruları tıkama riskini de beraberinde getirebilir.
Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise; bu kireç lekelerinden nasıl kurtulabilineceğine dair önemli bir ipucunu ortaya koydu. Özellikle yardım isteyen bir kullanıcıya, diğer kullanıcıların önerilerinin arasında "kola" kullanması yer alıyordu.
"BİR GECE BEKLETİN"
Belinda Foley, adındaki bir kullanıcı, gece klozete kola döktükten sonra sifonu çekmemeleri gerektiğini ve sabah kadar beklemelerini söyledi. Birçok insandan benzer yorumlar alan kullanıcı, kabartma tozu ve beyaz sirkeden daha etkili olduğuna dair yorumlar aldı.
Birçok insanın benzer deneyimlerini yaşamasının ardından, denemelerini paylaşan kullanıcılar, oldukça etkili bir yöntem olduğuna dair kendi anılarını paylaştı.
Uzmanlar, kolanın sitrik, tartarik ve fosforik asit olmak üzere üç farklı asidi barındırdığını ve bu asitlerin her birinin kireç gibi yaygın tortu kalıntılarının giderilmesine yardımcı olduğunu belirtiler.
"YÜKSEK FOSFORİK ASİT ORANI"
Şaşırtıcı bir şekilde kola, birçok temizleme spreyinden daha fazla fosforik asit içermesi sayesinde daha etkili bir çözüm yöntemi haline gelebilir.
Klozetlerin yanı sıra, duş başlıkları, musluklar veya evdeki diğer kireç kalıntısı bulunan yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Üstelik ovalamaya gerek kalmadan kısa sürede temizlemeyi mümkün kılan bu ipucu sayesinde her zeminde parlak ve izsiz bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Kolanın dışında limon da içeriğindeki yoğun sitrik asit sayesinde benzer bir etkiyi gösterebilir. Ayrıca kalsiyum karbonat, limon suyu ile bir araya geldiğinde bir saat kadar kireçlerin üzerinde bekletilmesi halinde parçalanarak kirecin sökülmesini sağlar.