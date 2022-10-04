Kabartma tozu ve sirkeden daha kuvvetli! Klozetteki sarı lekeyi söküp atıyor

Kireç, birçok noktada birikme sorununa neden olan ve evin birçok bölümünde renk değişimlerinin ve kötü bir görünümün en büyük sebebi olarak öne çıkıyor. Zorlukla çıkan kireç lekeleri ise birçok çözüm ve kimyasal ürün bulunsa da akla gelmeyen bir ürün, aslında tüm problemleri çözüyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2022 08:36 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle banyoda biriken kireç, birçok soruna neden olabiliyor. Sıhhi ekipman için oldukça zararlı olan bu kireç birikintileri ise aynı zamanda tuvaletlerde de birçok soruna neden olabilir. Üstelik boruları tıkama riskini de beraberinde getirebilir. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise; bu kireç lekelerinden nasıl kurtulabilineceğine dair önemli bir ipucunu ortaya koydu. Özellikle yardım isteyen bir kullanıcıya, diğer kullanıcıların önerilerinin arasında "kola" kullanması yer alıyordu.

"BİR GECE BEKLETİN" Belinda Foley, adındaki bir kullanıcı, gece klozete kola döktükten sonra sifonu çekmemeleri gerektiğini ve sabah kadar beklemelerini söyledi. Birçok insandan benzer yorumlar alan kullanıcı, kabartma tozu ve beyaz sirkeden daha etkili olduğuna dair yorumlar aldı. Birçok insanın benzer deneyimlerini yaşamasının ardından, denemelerini paylaşan kullanıcılar, oldukça etkili bir yöntem olduğuna dair kendi anılarını paylaştı. Uzmanlar, kolanın sitrik, tartarik ve fosforik asit olmak üzere üç farklı asidi barındırdığını ve bu asitlerin her birinin kireç gibi yaygın tortu kalıntılarının giderilmesine yardımcı olduğunu belirtiler.