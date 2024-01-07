Kadınlar unutulmuş sanatı yeniden canlandırıyor! Kültürü elleriyle dokuyorlar...

Kooperatif başkanı ve usta öğretici Hatice Keleş, dokudukları ürünlerin daha çok kişiye ulaşması amacıyla yaklaşık bir yıl önce Kaymakamlığın desteğiyle kooperatifleşme yoluna gittiklerini söyledi. Daha sonra çember motiflerinin yanı sıra farklı ürünler de dokumaya başladıklarını belirten Keleş, çember motifleri kullanarak dokudukları gömleklere Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi verildiğini dile getirdi.

Hem unutulmaya yüz tutmuş dokumaları yeniden canlandırmayı hem de kadınlara gelir kapısı sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Keleş, "Çember dokuma Orta Asya kültüründen gelmiştir. Bunlar daha önceki senelerde bölgemizde çok yapılırmış. Hatta bunu yapamayan kızları gelin olarak almazlarmış. Şu an bütün öğrencilerimizle bunları dokuyoruz. Eskiden başörtüsü olarak dokunuyormuş. Şimdi çeyiz, aksesuar, şark köşesi olarak da değerlendiriyoruz. Mesela eskiden dantel çok meşhurdu. Şimdilerde o da yapılmıyor ama biz tezgahlarımızda onu da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.