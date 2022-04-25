Kadınların ellerinde yeniden doğuyorlar! Atık malzemeler oyuncak oluyor

Proje kapsamında atölyenin yanı sıra evlerindeki atıkları da değerlendiren kursiyerler, yaptıkları oyuncaklarla okullardaki ihtiyaç sahibi çocukları kısa süre içerisinde sevindirecek.

Dekoratif el sanatları atölyesinde kursiyer kadınlar, derslerde öğrendikleri farklı bebek yapım teknikleriyle atık kumaş, iplik, boncuk, düğme gibi malzemelerden oyuncak yapıyor.

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Müge Boyacı, AA muhabirine, moda ve sanat tasarımdan kuyumculuk alanına, el sanatlarından seramik ve cam işlemeye kadar farklı bölümlerin bulunduğu enstitülerinin atölyelerinden çok fazla atık malzeme çıktığını söyledi.

Bu atıkları değerlendirmek ve "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla 12 kursiyerle çalışma yaptıklarını anlatan Boyacı, çalışmayla hem farklı tekniklerle tasarım yapmayı öğrettiklerini hem de atıkları değerlendirdiklerini belirtti.

Atölyede atık malzemelerden bebeklerden hayvanlara kadar çok sayıda oyuncak yaptıklarını ifade eden Boyacı, şöyle devam etti:

"El sanatlarında çok fazla atık malzemelerimiz oluyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. 12 öğrencimizle (kursiyer) hem evlerindeki hem de atölyedeki malzemeleri, çorapları, pamukları, iplikleri değerlendirmek adına doğaya da katkı olsun, çocukları sevindirelim amacıyla projeye destek olduk. Yaptığımız oyuncaklarda çocukların sağlıklarına önem verecek ipler tercih ettik, pamuklu çorapları kullandık."

Boyacı, atık malzemelerden yapılan oyuncakları ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek adına bir okula vereceklerini belirtti.