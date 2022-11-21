Kalem kapaklarının üstünde neden delik bulunuyor? Sebebini duyunca şok olacaksınız

Bluetooth hoparlörünüz yoksa veya kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzun sesini biraz daha yükseltmenin bir yolu var. Sesi yükseltmek için telefonunuzu bir bardağa veya kupaya koymanız yeterlidir. Bu teknik çok basit ve etkilidir.

MİKRODALGANIN ETKİSİ!

Mikrodalganın çok yardımcı olması şaşırtıcı değil, ancak sağlığımız için ne kadar tehlikeli olduğunu duyduğumuz için birçok insan hala onu kullanma konusunda oldukça şüpheci bir yaklaşıma sahip. Bununla birlikte, mikrodalganın vitaminleri ve diğer besin maddelerini koruma konusunda daha iyi bir iş çıkardığı kanıtlanmıştır. Bunun nedeni; en iyi pişirme yönteminin hızlı pişiren, yiyecekleri en kısa sürede ısıtan ve mümkün olduğunca az sıvı kullanan yöntemdir.