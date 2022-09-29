Kararmış tencereleri birkaç dakikada yeni gibi yapıyor! Ovalama bile gerektirmeyen yöntem...

Zaman ve emek harcamanıza gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bu basit alternatif yollar sayesinde evinizin her köşesi her zamankinden daha temiz olacak.
TUZ VE KARARAN TENCERELER
Yemek pişirirken tavaların ve tencelerin yanması, kararmaların oluşması kaçınılmaz. Ancak bunu hızlı bir şekilde ve ovalama gerekmeden tersine çevirmenin bir yolu bulunuyor. Tek yapmanız gereken kararan tencereyi sıcak bir suyla ıslatmak ardından içerisine tuz dökmektir. Kısa ve uğraş gerektirmeden yapacağınız ovalama işleminin ardından birkaç dakikada içerisinde kararan tencere ve tavalar yeni gibi olacak.
BEYAZ SİRKE
Yoğun kirecin biriktiği duş başlıklarını kısa süre içerisinde temizlemenin de bir yolu bulunuyor. Duş başlığını beyaz sirke ile dolu plastik bir torbada yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından suyla duruladığınızda tüm lekelerin yok olduğunu göreceksiniz
TRAŞ KÖPÜĞÜ
Traş köpüğü, kireç veya koku gibi istenmeyen tuvalet lekelerinden de kurtulmanıza yardımcı olabilir. İstenmeyen kokuları ve kiri gidermek için bir miktar traş köpüğünün doğrudan tuvalete püskürtebilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken suyla durulamak.
KARBONAT
Çamaşır makinesini temizlemek için kimyasallar kullanmadan kolayca uygulayabileceğiniz bir yol bulunuyor. Bir fincan kabartma tozunu deterjan gözüne koyun. Ardından 15 dakikalık sıcak bir programda çalıştırın. Bu sayede tüm kötü kokular ve küf yok olacaktır.
DİŞ MACUNU
Diş macunu hafif aşındırıcılığa sahip bir maddedir. Bu nedenle lavaboları temizlemek için de ideal bir yöntemdir. Parıldayan bembeyaz lavabolar için temizleyici olarak diş macunu kullanabilirsiniz.