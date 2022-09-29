Kararmış tencereleri birkaç dakikada yeni gibi yapıyor! Ovalama bile gerektirmeyen yöntem...

Yemek yaparken en sık kullanılan tencerenin dibinin kararması ya da duşakabindeki temizlenmeyen kireç lekeleri hepimizin canını sıkan ancak çözümünün olmadığını ya da çok uğraştırıcı olduğunu düşündüğümüz sorunlardır. Ancak bu problemlere çare olabilecek ve günlük hayatta uygulayabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunuyor.

Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:52 PAYLAŞ ABONE OL

Sesli dinlemek için tıklayınız. Tüm Sesli Haberler

Zaman ve emek harcamanıza gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bu basit alternatif yollar sayesinde evinizin her köşesi her zamankinden daha temiz olacak.

TUZ VE KARARAN TENCERELER Yemek pişirirken tavaların ve tencelerin yanması, kararmaların oluşması kaçınılmaz. Ancak bunu hızlı bir şekilde ve ovalama gerekmeden tersine çevirmenin bir yolu bulunuyor. Tek yapmanız gereken kararan tencereyi sıcak bir suyla ıslatmak ardından içerisine tuz dökmektir. Kısa ve uğraş gerektirmeden yapacağınız ovalama işleminin ardından birkaç dakikada içerisinde kararan tencere ve tavalar yeni gibi olacak.